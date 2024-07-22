Kartal Belediyesi 3. Tavla Turnuvası Heyecanı

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(İSTANBUL) - Kartal Belediyesi tarafından bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Tavla Turnuvası, rekabet ve heyecan dolu anlara sahne oldu.

Kartal, 3. Tavla Turnuvası'na ev sahipliği yaptı. Turnuva, Mehmet Ali Büklü Parkı'nda kuraların çekilmesi ile başladı. 18 yaş üstü vatandaşların katılımına açık olan ve 100 yarışmacı ile sınırlandırılan turnuvada profesyonel tavla hakemleri görev aldı.

Turnuva başlamadan önce ilk zarı atan Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Adem Uçar, bütün yarışmacılara başarılar diledi.

"Kartal'ı kültürün, sporun ve sanatın başkenti yapacağız"

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel adına turnuvaya katılarak açılış konuşmasını yapan Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Adem Uçar, şöyle konuştu:

"Belediye Başkanı'mız Sayın Gökhan Yüksel'in; 'Kartal'ı kültürün, sporun ve sanatın başkenti yapacağız' söylemi ile çıktığımız yolda kısa zamanda büyük işler başardık. Kartal'da özellikle gençlerimiz kendilerini ifade edebildikleri bir kültür, spor ve sanat dalında profesyonelleşebilmek adına açtığımız; akademi ve kurslara yoğun katılım sağlıyor ve ülke çapında büyük başarılar elde ediyor. Bu da bizleri gururlandırıyor ve ne kadar doğru şeyler yaptığımızı bir kez daha bizlere hatırlatıyor. Bugün gerçekleştirdiğimiz turnuvaya katılım sağlayan tüm sporcularımızı ve dereceye giren komşularımızı tebrik ediyorum. Kartal Belediyesi olarak Sayın Başkanımızın öncülüğünde bu tarz etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam edeceğiz."

Turnuvanın sonunda Damla Karal birinci oldu, ikincilik ödülünü Köksal Ekşi, üçüncülük ödülünü ise Hüseyin Erkubilay kazandı.