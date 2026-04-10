Kartal Belediyesi, Boğazlıyan Kaymakamı Kemal Bey'i Andı

(İSTANBUL)- Kartal Belediyesi, 14 Ekim 1922'de "Milli Şehit" ilan edilen Boğazlıyan Kaymakamı Kemal Bey'i, vefatının 107'nci yılında mezarı başında andı.

Kartal Belediyesi, Boğazlıyan Kaymakamı Kemal Bey'i, mezarı başında düzenlenen törenle andı. Kuşdili Mezarlığı'nda gerçekleştirilen programa, Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Anadolu Aydınlar Ocağı Genel Başkanı İbrahim Öztek, Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Bingür Sönmez, emekli Tümgeneral Gazi Cumhur Evcil, emekli Tümgeneral Tarık Özkut, Atatürkçü Düşünce Derneği Kartal Şubesi üyeleri, emekli askerler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yoğun yağış altında gerçekleşen tören, bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programda sırasıyla İbrahim Öztek, Prof. Dr. Bingür Sönmez, Cumhur Evcil ve Tarık Özkut konuşma yaptı.

"Kaymakam Kemal'lerden feyz almaya ihtiyaç duyduğumuz bir dönemdeyiz"

Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kemal Bey'i saygı ve rahmetle andıklarını belirtere,k şöyle konuştu:

"Burada bir devlet adamını anıyoruz. Vatanına, milletine bağlı çok büyük bir devlet adamını, bir şehidi anıyoruz. Emperyalizmin neler yapabileceğini bilmesine rağmen devlet adamlığının gerektirdiği şekilde ortaya bir karakter koydu. Üzerinden 107 yıl geçmesine rağmen hala burada onu anan, onu anlayan, onun için buluşan bir kitle varsa, demek ki ortaya ciddi bir karakter koydu. Nice devlet adamları geldi geçti. Nice insanlar gelip geçiyor. Kemal Bey, devletin varlığını devam ettirmesi için doğru bildiğinden geri adım atmayan devlet adamlığı kimliğini, karakterini koruduğu için hala anılıyor. Bunun için buradayız. Ortadoğu'da ve dünyada meydana gelen gelişmeler, ülkenin ne denli zor bir noktada olduğunu göstermektedir. Hepimizin bu nedenle milli şuura vakıf ve bir arada olması gereken bir dönemdeyiz. Şehit Kaymakam Kemal'lerden feyz almaya, onları örnek almaya ihtiyaç duyduğumuz bir dönemdeyiz."

Boğazlıyan Kaymakamı Kemal Bey, 1. Dünya Savaşı yıllarında Yozgat Mutasarrıf Vekili olarak görev yaptı. 10 Nisan 1919'da kurulan özel mahkeme tarafından idam edilen Kemal Bey, 14 Ekim 1922'de Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından "Milli Şehit" ilan edildi.