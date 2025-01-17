Kartal Belediyesi Çocuk Meclisi'nden Geleceğe Dair Öneriler - Son Dakika
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Kartal Belediyesi Çocuk Meclisi'nden Geleceğe Dair Öneriler

Kartal Belediyesi Çocuk Meclisi\'nden Geleceğe Dair Öneriler

Kartal Belediyesi'nin 2024-2025 dönemi Çocuk Meclisi'nin ikinci oturumu gerçekleştirildi. Toplantıda çocuklar, kent yönetimine dair fikirlerini sundu ve çocuk hakları ile sosyal etkileşim projeleri üzerine önerilerde bulundu.

17.01.2025 10:04  Güncelleme: 10:06
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(İSTANBUL)- Kartal Belediyesi'nin 2024-2025 dönemi Çocuk Meclisi'nin ikinci oturumu, Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleşti. Toplantıda, Kartal'ın 20 mahallesinden gelen 35 çocuk, kent yönetimine dair fikirlerini sundu.

Kartal Belediyesi Çocuk Meclisi'nin ikinci oturumu gerçekleşti. Meclis salonunda gerçekleşen toplantıya katılan Başkan Yardımcısı Dilek Kars, çocuklara yönelik yaptığı konuşmada, "Ülkemizin geleceği size emanet. Bugün burada alınan kararlar, Başkan Gökhan Yüksel tarafından değerlendirilecek ve hayata geçirilecektir. Hepinizi tebrik ederim" dedi.

Meclisin bu oturumunda Betül Su Pulurlu başkanlık yaparken, İlhan Efe Kocabaş ve Çınar Deniz Erdoğan katiplik görevlerini üstlendi.

Çocuk hakları ve sosyal etkileşim masaya yatırıldı

Toplantının gündeminde Çocuk Hakları, Çocuk Hakları Bilinçlendirme Çalışmaları ve Teknolojinin Etkileri ile Sosyal Etkileşim Projeleri ana başlıkları yer aldı. Çocuk haklarının korunması ve farkındalık yaratılması konularında çeşitli öneriler sunuldu. Teknolojinin olumlu ve olumsuz etkilerinin tartışıldığı oturumda çocuklar, arkadaşlık ilişkilerini geliştirecek projeler üzerine fikir alışverişinde bulundu. Oylama sonucu alınan kararlar, Kartal'daki çocukların sadece kendi hakları için değil, aynı zamanda toplumun sosyal dokusunu güçlendirmek adına çalışmaya kararlı olduklarını gösterdi.

Çocuklara demokratik süreçleri öğrenme fırsatı sunuyor

Kartal Belediyesi Çocuk Meclisi, çocukların kent yönetimine aktif katılımını sağlayarak onların sesini duyurmayı hedefliyor. İki ayda bir toplanması planlanan meclis, çocuklara demokratik süreçleri öğrenme ve uygulama fırsatı sunuyor. Toplantı, genç neslin liderlik yeteneklerini sergileyerek, geleceğin yöneticilerini yetiştirmeyi amaçlıyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kartal Belediyesi Çocuk Meclisi'nden Geleceğe Dair Öneriler - Son Dakika

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