Kartal Belediyesi, Dünya Çocuk Hakları Günü’nde Etkinlik Düzenledi - Son Dakika
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Kartal Belediyesi, Dünya Çocuk Hakları Günü’nde Etkinlik Düzenledi

Kartal Belediyesi, Dünya Çocuk Hakları Günü’nde Etkinlik Düzenledi

Kartal Belediyesi, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nde çocuklar için çeşitli etkinlikler gerçekleştirerek çocuk haklarının önemini vurguladı. Etkinliklerde uzman avukatlar tarafından sunumlar yapıldı ve çocuklar interaktif aktivitelerle eğlenerek öğrendi.

21.11.2024 09:48  Güncelleme: 10:05
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(İSTANBUL) - Kartal Belediyesi, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nde ilçedeki çocuklar için bir dizi etkinlik düzenledi.

Kartal Belediyesi Kreş Müdürlüğü tarafından Dünya Çocuk Hakları Günü'ne dikkati çekmek ve çocuklara haklarının önemini anlatmak amacıyla düzenlenen etkinliklerde, çocuklar eğlenerek öğrendi. Alanında uzman avukatların çocuk haklarını anlattığı sunumlar ve interaktif aktivitelerden oluşan program, çocuklar tarafından büyük dikkatle izlendi.

Etkinliklere, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Dr. Dilek Kars, Kreş Müdürü Hilal Kıraç ile çocuklar ve eğitim sorumluları katıldı.

Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, çocukların sağlıklı, mutlu ve güvenli bir geleceğe sahip olmaları adına herkesin üzerine düşen bir görev olduğunu belirterek, "Çocuklar toplumumuzun en değerli varlıklarıdır. Onların geleceğe güvenle adım atabilmeleri, bizlerin onlara hak ettikleri yaşam koşullarını sağlamamızla mümkündür. Toplumun her bireyine, özellikle çocuklarımıza hak ettikleri değeri sunmak, onları dinlemek ve anlamak bizim en temel görevlerimizdendir. Çocuklarımızın haklarını bilmeleri, bu hakların farkında olarak büyümeleri onlara kendilerini daha güçlü hissettirecek ve topluma bilinçli bireyler olarak katılmalarını sağlayacaktır" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kartal Belediyesi, Dünya Çocuk Hakları Günü’nde Etkinlik Düzenledi - Son Dakika

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