Kartal Belediyesi'nden Ramazan Öncesi Fırınlara Denetim

(İSTANBUL) - Kartal Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ramazan ayı öncesinde ilçe genelindeki fırın ve unlu mamul üretimi yapan işletmelerde denetim yaptı. Denetimlerde hijyen koşulları, üretim ve depolama alanları, ruhsat belgeleri, vergi levhaları, çalışanlara ait sağlık raporları ile gramaj ve fiyat tarifeleri kontrol edildi.

Kartal Belediyesi, ramazan ayı öncesinde vatandaşların sağlığını korumak, güvenli ve standartlara uygun gıdaya erişimini sağlamak, haksız fiyat ve eksik gramaj uygulamalarının önüne geçmek amacıyla ilçe genelindeki fırın ve unlu mamul üretimi yapan işletmelere yönelik kapsamlı denetimler gerçekleştirdi.

Üretim alanları ve hijyen koşulları incelendi

Denetimlerde işletmelerin üretim alanları, depolama koşulları ve hijyen standartları detaylı şekilde kontrol edildi. Ürünlerin belirlenen gramajlara uygunluğu ile fiyat tarifelerinin mevzuata uygun olup olmadığı da denetlendi.

Ruhsat, vergi levhası ve sağlık raporları kontrol edildi

Denetimlerde iş yerlerine ait ruhsat belgeleri ve vergi levhaları incelendi. Çalışan personele ait sağlık raporları da kontrol edilerek, yasal yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediği değerlendirildi.

Mevzuata aykırı durumlarda uyarı ve işlem

Ramazan ayında artan tüketim talebi göz önünde bulundurularak yapılan kontrollerde, tüketicinin korunması ve haksız fiyat uygulamalarının önüne geçilmesi temel öncelik olarak belirlendi. Denetimler sırasında işletme sahiplerine hijyen kuralları, üretim standartları ve ürün kalitesinin korunmasına ilişkin bilgilendirmelerde bulunuldu. Mevzuata aykırı durum tespit edilen işletmelere gerekli uyarı ve işlemler uygulandı.

Denetimler Ramazan boyunca sürecek

Kartal Belediyesi ekipleri, vatandaşların mağduriyet yaşamadan alışveriş yapabilmesi için ramazan ayı boyunca denetimlerini mahalle mahalle artıracak. Belediyenin ilgili birimleri, vatandaşlardan gelen ihbar ve şikayetleri de değerlendirecek.