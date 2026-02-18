Kartal Belediyesi'nden Ramazan Öncesi Fırınlara Denetim - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kartal Belediyesi'nden Ramazan Öncesi Fırınlara Denetim

18.02.2026 10:31  Güncelleme: 11:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kartal Belediyesi, ramazan ayı öncesinde fırın ve unlu mamul üretimi yapan işletmelere yönelik hijyen, ruhsat ve gramaj kontrolleri gerçekleştirdi. Denetimlerle haksız fiyat ve eksik gramaj uygulamalarının önüne geçilmesi hedefleniyor.

(İSTANBUL) - Kartal Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ramazan ayı öncesinde ilçe genelindeki fırın ve unlu mamul üretimi yapan işletmelerde denetim yaptı. Denetimlerde hijyen koşulları, üretim ve depolama alanları, ruhsat belgeleri, vergi levhaları, çalışanlara ait sağlık raporları ile gramaj ve fiyat tarifeleri kontrol edildi.

Kartal Belediyesi, ramazan ayı öncesinde vatandaşların sağlığını korumak, güvenli ve standartlara uygun gıdaya erişimini sağlamak, haksız fiyat ve eksik gramaj uygulamalarının önüne geçmek amacıyla ilçe genelindeki fırın ve unlu mamul üretimi yapan işletmelere yönelik kapsamlı denetimler gerçekleştirdi.

Üretim alanları ve hijyen koşulları incelendi

Denetimlerde işletmelerin üretim alanları, depolama koşulları ve hijyen standartları detaylı şekilde kontrol edildi. Ürünlerin belirlenen gramajlara uygunluğu ile fiyat tarifelerinin mevzuata uygun olup olmadığı da denetlendi.

Ruhsat, vergi levhası ve sağlık raporları kontrol edildi

Denetimlerde iş yerlerine ait ruhsat belgeleri ve vergi levhaları incelendi. Çalışan personele ait sağlık raporları da kontrol edilerek, yasal yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediği değerlendirildi.

Mevzuata aykırı durumlarda uyarı ve işlem

Ramazan ayında artan tüketim talebi göz önünde bulundurularak yapılan kontrollerde, tüketicinin korunması ve haksız fiyat uygulamalarının önüne geçilmesi temel öncelik olarak belirlendi. Denetimler sırasında işletme sahiplerine hijyen kuralları, üretim standartları ve ürün kalitesinin korunmasına ilişkin bilgilendirmelerde bulunuldu. Mevzuata aykırı durum tespit edilen işletmelere gerekli uyarı ve işlemler uygulandı.

Denetimler Ramazan boyunca sürecek

Kartal Belediyesi ekipleri, vatandaşların mağduriyet yaşamadan alışveriş yapabilmesi için ramazan ayı boyunca denetimlerini mahalle mahalle artıracak. Belediyenin ilgili birimleri, vatandaşlardan gelen ihbar ve şikayetleri de değerlendirecek.

Kaynak: ANKA

Kartal Belediyesi, Yerel Haberler, Belediye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kartal Belediyesi'nden Ramazan Öncesi Fırınlara Denetim - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Andre Onana Trabzonspor’da kriz çıkardı Andre Onana Trabzonspor'da kriz çıkardı
Avrupa ülkesi, 5 kişiye ada verecek Katılım için bir tek şartları var Avrupa ülkesi, 5 kişiye ada verecek! Katılım için bir tek şartları var
İsrail, Hamas’a 60 gün süre tanıdı: Silahlar teslim edilmezse operasyonlar başlayacak İsrail, Hamas'a 60 gün süre tanıdı: Silahlar teslim edilmezse operasyonlar başlayacak
CHP köprülerin özelleştirilmesine karşı yürümek istedi, İl Başkanı Özgür Çelik’in önü kesildi CHP köprülerin özelleştirilmesine karşı yürümek istedi, İl Başkanı Özgür Çelik'in önü kesildi
Küme düşmeye hiç niyetleri yok Ümraniyespor, Boluspor’u dörtledi Küme düşmeye hiç niyetleri yok! Ümraniyespor, Boluspor'u dörtledi
Anderson Talisca: Hedefimiz bu, gizlemiyoruz Anderson Talisca: Hedefimiz bu, gizlemiyoruz

15:59
Kış Olimpiyatları’nın en çok konuşulan ismi: Gu Ailing
Kış Olimpiyatları'nın en çok konuşulan ismi: Gu Ailing
15:43
Galatasaray’ın tarihi zaferinden saatler sonra ortaya çıkan görüntü
Galatasaray'ın tarihi zaferinden saatler sonra ortaya çıkan görüntü
15:33
Şampiyonlar Ligi’ni kazanacak ilk Türk takımı belli oldu
Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak ilk Türk takımı belli oldu
15:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu dönemine övgü: Bir sıkıntı yaşamadık
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu dönemine övgü: Bir sıkıntı yaşamadık
14:44
Mahkemeden Metin Akpınar’a 6 Milyon TL’lik tazminat şoku
Mahkemeden Metin Akpınar'a 6 Milyon TL'lik tazminat şoku
14:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan görevden aldığı Ali Yerlikaya için dikkat çeken sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan görevden aldığı Ali Yerlikaya için dikkat çeken sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2026 16:12:40. #7.11#
SON DAKİKA: Kartal Belediyesi'nden Ramazan Öncesi Fırınlara Denetim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.