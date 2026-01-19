Kartal Belediyesi Ekiplerinden Kar Mesaisi - Son Dakika
Kartal Belediyesi Ekiplerinden Kar Mesaisi

19.01.2026 12:41  Güncelleme: 14:12
Kartal Belediyesi, olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçe genelinde kapsamlı karla mücadele çalışmaları başlattı. Belediye ekipleri, yoğun kar yağışına karşı yolları açık tutmak için gece boyunca tuzlama ve kar küreme çalışmaları gerçekleştirdi.

(İSTANBUL) - Kartal Belediyesi, olumsuz hava koşulları nedeniyle günlük yaşamın aksamaması ve ulaşımda sorun yaşanmaması için gece saatlerinden itibaren ilçe genelinde kapsamlı bir karla mücadele çalışması başlattı. Meteoroloji tarafından yapılan uyarıların ardından harekete geçen ekipler, kar yağışı başlamadan önce tüm hazırlıklarını tamamladı.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, karla mücadele stratejisinin merkezi olan Afet Koordinasyon Merkezi'nde gece geç saatlere kadar saha çalışmalarını anlık olarak takip etti. Tüm ekiplerle iletişim halinde olan Yüksel, sahadan gelen raporları değerlendirerek kritik noktalara anında müdahale edilmesi için talimat verdi ve çalışmaları koordine etti.

Afet Koordinasyon Merkezi'nde kurulan kriz masasında, Fen İşleri, Zabıta, Temizlik ve Park Bahçeler Müdürlüğü temsilcilerinin de bulunduğu koordinasyon ekibi, ilçenin tüm noktalarından gelen bilgileri değerlendirerek hızlı karar alma mekanizması oluşturdu.

Yoğun tuzlama ve kar küreme çalışmaları kesintisiz devam etti

Dün akşam saatlerinden itibaren özellikle ilçenin Aydos, Yakacık ve Soğanlık gibi yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışına karşı belediye ekipleri teyakkuz halinde çalışmalarını sürdürdü. Gece boyunca ana arterler başta olmak üzere mahalle cadde ve sokaklarında buzlanmaya karşı yoğun tuzlama ve kar küreme çalışmaları kesintisiz devam etti. Özellikle yokuşlu bölgelerde ekstra önlem alınarak araç trafiğinin aksamadan devam etmesi sağlandı.

Mezarlık bölgeleri, okul çevreleri, hastane ve sağlık ocağı girişleri gibi hassas noktalar öncelikli olarak temizlendi. Kaldırımlar ve yaya geçitlerinde buzlanma riskine karşı özel tuzlama yapılarak yayaların güvenli yürümesi sağlandı. Vatandaşların sabah saatlerinde iş ve okullarına güvenle ulaşabilmesi için tüm ulaşım aksları sürekli açık tutuldu. Toplu taşıma duraklarının çevreleri de temizlenerek vatandaşların rahat hareket etmesi sağlandı.

Karla mücadele çalışmalarına ilişkin bilgi veren Yüksel, Kartallıların mağdur olmaması için tüm belediye imkanlarının seferber edildiğini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"7/24 sahada olmaya devam ediyoruz"

"İstanbul'da etkisini gösteren kar yağışına karşı Kartal Belediyesi olarak hazırlıklarımızı önceden tamamlamıştık. Ekiplerimiz gece boyunca dondurucu soğuğa rağmen sahada büyük bir özveri ve fedakarlıkla çalıştı, çalışmaya da devam ediyor. Amacımız, tek bir komşumuzun bile yollarda mağdur olmaması ve hayatın normal akışında devam etmesidir. Kar yağışı etkisini kaybedene kadar saha denetimlerimizi ve müdahalelerimizi aralıksız sürdüreceğiz. Tüm ekiplerimize, soğuk kış gecesinde görevlerini büyük bir sorumlulukla yerine getirdikleri için teşekkür ediyorum."

Kaynak: ANKA
