Kartal Belediyesi, Kartallı Kazım\'ı vefatının 66. yılında Pendik\'te andı

(İSTANBUL) - Kartal Belediyesi, Kuvayımilliye kahramanı Kartallı Kazım'ı vefatının 66. yılında Pendik Yayalar Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenen törenle andı.

Milli Mücadele kahramanlarından Kartallı Kazım, vefatının 66. yılında Pendik Yayalar Mezarlığı'nda düzenlenen anma programıyla yad edildi. Kartal Belediyesi tarafından gerçekleştirilen törene, Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Adem Uçar, İYİ Parti Kartal İlçe Başkanı Önder Karakelle, Atatürkçü Düşünce Derneği Kartal Şube Başkan Yardımcısı Cem Arkan, Pendik Belediye Meclis Üyesi Bülent Sadi Türkyılmaz, Kartal Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürü Deniz Şahin ile Kartallı Kazım'ın yakınları katıldı. Kabri başında gerçekleştirilen törende Kur'an-ı Kerim okundu, Kartallı Kazım ve tüm Milli Mücadele kahramanları için dua edildi.

Anma programında konuşan Belediye Başkan Yardımcısı Adem Uçar, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in selamlarını katılımcılara ileterek Milli Mücadele kahramanlarının Türk milletinin bağımsızlık tarihinde taşıdığı öneme değindi. Uçar, "Belediye Başkanımız Gökhan Yüksel'in sizlere selamlarını iletiyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi: 'Mazide muktedirken bütün kuvvetiyle çalışmış olanlara karşı minnet hissi duymayan bir milletin, istikbale güvenle bakmaya hakkı yoktur.' Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm Kuva-yı Milliye kahramanlarımızı sevgi ve saygıyla anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. İyi ki varsınız" ifadelerini kullandı.

KARTALLI KAZIM'IN YAŞAMI

1895 yılında İstanbul'un Kartal ilçesine bağlı Yayalar Köyü'nde dünyaya gelen ve asıl adı İbrahim Göleber olan Kartallı Kazım, hayatının büyük bölümünü bahçıvanlık yaparak geçirdi. Bir dönem demiryollarında da işçi olarak çalışan Göleber, Birinci Dünya Savaşı'nın ardından Anadolu'da başlayan işgallere karşı yürütülen direniş hareketine katıldı.

Kocaeli civarında, özellikle Kartal-Pendik-Gebze hattında yürütülen Milli Mücadele faaliyetlerinde Yahya Kaptan'a bağlı Kuva-yı Milliye birliklerinde görev alan Kartallı Kazım, bölgedeki işgal kuvvetlerine karşı verilen direnişte önemli bir rol üstlendi. Milli Mücadele yıllarında gösterdiği cesaret, kararlılık ve vatanseverlikle bağımsızlık mücadelesinin simge isimlerinden biri oldu.

Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasının ve Cumhuriyet'in ilanının ardından Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından kendisine verilmek istenen İstiklal Madalyası ile bağlanmak istenen maaşı, "Vatan için çarpıştım, sağ olun" sözleriyle geri çevirdiği aktarılan Kartallı Kazım, gösterdiği mütevazı duruşla da hafızalarda yer edindi. Savaşın ardından doğduğu köye dönerek bahçıvanlık yapmaya devam eden İbrahim Göleber, 1960 yılında hayata gözlerini yumdu.

KARTALLI KAZIM, İLÇEDE YAŞATILIYOR

Kartal Belediyesi, Milli Mücadele kahramanı Kartallı Kazım'ın adını ve hatırasını gelecek nesillere aktarmak amacıyla ilçede önemli bir çalışmaya imza attı. Bu kapsamda hayata geçirilen Kartallı Kazım Meydanı'na, heykeltıraş Hüseyin Yüce tarafından dönemin fotoğrafları ve tarihi bilgiler esas alınarak hazırlanan Kartallı Kazım heykeli yerleştirildi.