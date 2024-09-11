Kartal Belediyesi Kreşinde Bilim Şenliği Düzenlendi

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(İSTANBUL) - Kartal Belediyesi, 6 yaş grubu kreş öğrencilerinin okula uyum sağlamasını desteklemek, bilime olan ilgilerini artırmak ve merak duygusunu geliştirmek amacıyla "Bilim Şenliği" düzenledi.

Kartal Belediyesi Sabiha Bengütaş Kreşi'nde düzenlenen Bilim Şenliği'ne Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Başkan Yardımcıları ve birim müdürlerinin yanı sıra öğretmenler ve kreş öğrencileri katıldı. Etkinliklerde öğretmenler kreş öğrencileriyle; gökkuşağı, ebru sanatı, dev balon ve erozyon adında yaratıcı deneyler yaparken, çocuklara Başkan Yüksel de eşlik etti.

Yüksel, "Bugün çocuklarımızın ilk eğitim öğretim haftasında onlara güzel bir sürpriz yapmak istedik. Hem eğlenip hem öğrenebilecekleri eğitici bir 'Bilim Şenliği'ni çocuklarımızla buluşturduk. Onların bu özel günlerinde eğitim öğretim hayatına ilk attıkları adımda onlara eşlik etmek için bugün buradayım" dedi.