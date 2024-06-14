Kartal Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi ibadethane temizliğini artırdı

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(İSTANBUL) - Kartal Belediyesi ekipleri, periyodik olarak yaptığı ibadethane temizliğini yaklaşan Kurban Bayramı öncesi artırdı.

İlçedeki ibadethanelerde yıl boyunca rutin temizlik çalışmaları yürüten Kartal Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü, vatandaşların güvenli ve temiz bir ortamda ibadetini gerçekleştirmesi için ilçe genelindeki tüm ibadethanelerde temizlik çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Kartal'ın 20 mahallesinde ekiplerin akşam saatlerine kadar süren temizlik çalışmaları sayesinde Kurban Bayramı'na kadar 79 cami ve 3 cemevinin daha hijyenik ve sağlıklı koşullara kavuşması sağlanacak.