Kartal Belediyesi Mustafa Necati Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu Başvuruları Başladı - Son Dakika
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Kartal Belediyesi Mustafa Necati Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu Başvuruları Başladı

Kartal Belediyesi Mustafa Necati Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu Başvuruları Başladı

Kartal Belediyesi'nin Cumhuriyetin 100. yılında üniversiteli kadın öğrenciler için hizmete açtığı Mustafa Necati Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu için başvurular alınmaya başladı.

20.08.2024 14:31  Güncelleme: 14:33
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(İSTANBUL) - Kartal Belediyesi'nin Cumhuriyetin 100. yılında üniversiteli kadın öğrenciler için törenle hizmete açtığı Mustafa Necati Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu için başvurular alınmaya başladı.

Kartal'da Mustafa Necati Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu'nun başvuruları, 20-25 Ağustos 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek. Yurt için başvurular, 'https://bit.ly/KizOgrenciYurduOnKayit' bağlantısı üzerinden yapılacak.

Kartal Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri'ne bağlı olarak faaliyet gösteren ve Şahkulu Sultan Vakfı'nın da desteğiyle yapılan Mustafa Necati Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu, 8 kattan oluşuyor. Yurdun kullanım alanları içerisinde öğrencilerin aileleri için lobi alanı yer alırken; giriş katta yemekhane ve kantin bulunuyor. Birinci katta öğrencilerin ders çalışması için oluşturulan kütüphane ve aynı katta yer alan spor salonu, çizim odası ile bilgisayar odası da üniversiteli kız öğrencilere hizmet veriyor.

Öğrencilerin eğitimlerini ev konforunda tamamlamaları için her ayrıntının düşünüldüğü yurdun 2, 3, 4, 5 ve 6. katları ise öğrencilerin kalacağı odalardan ve her katta yer alan etüt sınıflarından oluşuyor. -1. katta bavul odası, çamaşır makineleri, kurutma makineleri, ütü odaları ve kurutma odaları yer alıyor.

Başkan Gökhan Yüksel, kız öğrenci yurdunun adını; Büyük Önder Atatürk'ün eğitim alanındaki hedefini gerçekleştirebilecek kişi olarak seçtiği, Kuva-yimilliye hareketinde yer almış, milletvekilliği, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve Eğitim Bakanlığı yapmış devrimci aydın Mustafa Necati olarak belirlediklerini kaydederek, "Umarım yurdumuz da Mustafa Necati gibi burada kalacak kız öğrencilerimize eğitim alanında ışık olur, yol gösterici olur" dedi.

Kaynak: ANKA

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