Kartal Belediyesi'nde Çocuklar Kanser Farkındalığı İçin Maskeleri Sarıya Boyadı

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(İSTANBUL) - Kartal Belediyesi Uğur Mumcu Kreşi'ne devam eden çocuklar, 15 Şubat Dünya Çocukluk Çağı Kanserleri Farkındalık Günü dolayısıyla hazırlanan maskeleri sarıya boyadı.

Kartal Belediyesi Kreş Müdürlüğü, 15 Şubat Dünya Çocukluk Çağı Kanserleri Farkındalık Günü dolayısıyla Uğur Mumcu Kreşi'nde etkinlik düzenledi. Etkinlikte kreş öğrencileri, hazırlanan maskeleri, güne özel olarak belirlenen sarı renge boyadı. Belediye Başkan Yardımcısı Dilek Kars ve Uğur Mumcu Kreşi Müdürü Hilal Kıraç da sarı kıyafetler giyerek kreşlerini sarı renklerden oluşturdukları malzemeler ile hazırlayan minikleri yalnız bırakmadı.

Çocuklarla birlikte, hazırlanan maskeleri sarıya boyayan Dilek Kars, anne ve babaların çocukların vücutlarında meydana gelen ani değişimleri önemsemeleri gerektiğini belirterek, bu tip durumlarda erken tanının önemine dikkati çekti.