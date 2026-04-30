Kartal Belediyesi'nden Çocuk Yetiştirme Sürecinde "Tutarlı Disiplin" Semineri

(İSTANBUL) - Kartal Belediyesi Bülent Ecevit Kültür Merkezi'nde uzman isimlerin katılımıyla düzenlenen "Çocuklarımıza Sınır Koyma ve Tutarlı Disiplin" başlıklı eğitim seminerinde, çocuk yetiştirme sürecinde "sınır koyma" ve "tutarlı disiplin" kavramları mercek altına alındı.

Kartal Belediyesi, aileyi güçlendirmek ve ebeveynlerin çocuk gelişim süreçlerine rehberlik etmek amacıyla eğitim çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Bülent Ecevit Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Çocuklarımıza Sınır Koyma ve Tutarlı Disiplin Oluşturma" semineri, ilçeli ebeveynlerin yoğun ilgisiyle gerçekleştirildi.

Programa Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'i temsilen Belediyesi Başkan Yardımcısı Dilek Kars, birim müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Seminerde konuşmacı olarak yer alan uzman çocuk gelişimi eğitimcisi, aile danışmanı ve yazar Nebahat Yardımcı Boğut, çocukların sağlıklı gelişimi için kritik önem taşıyan disiplin yöntemlerini bilimsel veriler ve pratik çözüm önerileriyle paylaştı.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Kars, çocuk eğitiminin toplumsal bir sorumluluk olduğunun altını çizdi. Kars, şunları kaydetti:

"Geleceğimiz çocuklarımızın sağlıklı gelişimine bağlı"

"Kartal Belediyesi olarak, Başkanımız Sayın Gökhan Yüksel'in öncülüğünde çocuklarımızın sağlıklı ve özgüvenli bireyler olarak yetişmesini öncelikli görevlerimizden biri kabul ediyoruz. Sağlıklı bir toplumun temeli, sevgiyle kurulan ancak sınırları net olan huzurlu bir aile ortamıdır. Burada amacımız çocuklarımıza yasaklar koymak değil, onlara hayatın kurallarını öğretecek güvenli sınırları nasıl çizeceğimizi anlamaktır. Kartal Belediyesi ailesi olarak ebeveynlerimizin eğitim yolculuğunda her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz."

"Disiplin ceza değil, bir öğretme sürecidir"

Seminerde ebeveynlerle buluşan Nebahat Yardımcı Boğut, çocukların gelişim evrelerinde neden sınırlara ihtiyaç duyduğunu detaylandırdı. Disiplinin bir ceza yöntemi değil, bir rehberlik süreci olduğunu vurgulayan Boğut, "Çocuklar, sınırların net olduğu bir ortamda kendilerini daha güvende hissederler. Ebeveynler arasındaki tutarlılık, çocuğun kuralları içselleştirmesini sağlar. Katı disiplin yerine sevgi temelli ve açıklanabilir kurallar, çocukta sorumluluk bilincini geliştirir" ifadelerini kullandı.

Etkinlik, drama atölyesi ile renklendi

Soru-cevap bölümüyle interaktif bir hal alan seminerin sonunda Kars tarafından Boğut'a değerli katkılarından dolayı çiçek ve teşekkür plaketi takdim edildi.

Programın ikinci bölümünde ise veliler, uzman öğretmenler eşliğinde düzenlenen drama atölyesine katılarak öğrendikleri teorik bilgileri deneyimleme fırsatı buldu.