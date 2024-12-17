Kartal Belediyesi'nden Kadın Hakları Semineri

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(İSTANBUL)- Kartal Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, Kadın Meclisi üyelerine yönelik kadın hakları semineri düzenledi. Seminer, Avukat Sezen Ezer'in sunumuyla Yalı Yunus Topselvi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde ilk Kadın Meclisi'ni kuran Kartal Belediyesi, kadına yönelik şiddet ve ayrımcılıkla mücadele etmek, cinsiyet eşitliği ve kadın hakları ile ilgili toplumun her kesiminden insanı bilinçlendirmek için çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Kartal Belediyesi Kadın Meclisi üyeleri için 'Kadın Hakları' konulu bir seminer düzenlendi. Seminerde, kadın haklarına dair yasal düzenlemeler, hakların korunması ve geliştirilmesi gibi önemli konular ele alındı. Programa, Belediye Başkan Yardımcısı Dilek Kars ile Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Deniz Karacan da katılarak kadınlara destek verdi.

"Kadınların yanında olmaya devam ediyoruz"

Etkinlikte katılımcılara yönelik bir konuşma yapan Başkan Yardımcısı Dilek Kars, "Kartal Belediyesi olarak daima kadın haklarının savunuculuğunu yapmaya, kadınların yanında olmaya devam ediyoruz. Belediye Başkanımız Sayın Gökhan Yüksel, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünü kurarak bugüne dek kadınlara verdiği önemi yaptığı çalışmalarla göstermiştir. Bugün burada bizleri yalnız bırakmadığınız için sizlere ve bilgileriyle bizleri aydınlatan Avukat Sezen Ezer'e teşekkür ediyorum. Kartal Belediyesi ailesi olarak Başkanımız Gökhan Yüksel'in öncülüğünde kadınların bilinçlenmesi ve haklarına sahip çıkması adına bu tür eğitim programlarına devam edeceğiz" dedi.

Seminer sonunda katılımcılardan gelen sorular yanıtlanırken, kadınların bu tür etkinliklere daha fazla katılım sağlamasının önemi vurgulandı.