Kartal Belediyesi\'nden Kadınlar İçin Atölye Faaliyetleri

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(İSTANBUL)- Kartal Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından başlatılan 'Malzemeni Al Gel Atölyesi' kapsamında kültür merkezlerinde açılan atölyelerde ilk dersler yapıldı.

Kartal Belediyesi Uğur Mumcu Kültür Merkezi'nde düzenlenen Çanta Yapımı Atölyesi ile İğne Oya Atölyesi ve Soğanlık Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Tel Kırma Atölyesi'ne, Kartallı kadınlar yoğun ilgi gösterdi. 11.00-14.00 saatleri arasında gerçekleştirilen atölyelerde kadınlar, ekip çalışması yaptı.

Üretim yapan kadınları ziyaret eden Kartal Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Deniz Karacan, hem faaliyetler hem de atölyeler hakkında bilgi verdi. Kartal Belediyesi olarak kadın hakları konusunda önemli adımlar attıklarını belirten Karacan, Kartal Kadın Meclisi'nin kurulduğunu belirterek, Kartal'da sayısı 6'ya çıkan Kadın Danışma Merkezleri'nin işleyişini anlattı. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele günü kapsamında Bülent Ecevit Kültür Merkezi'nde düzenlenecek panel ve etkinliklere kadınları davet eden Karacan, kadınları hayatın her alanında daha da aktif hale getirmek için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.