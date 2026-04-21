Kartal Belediyesi'nden Kadınlar İçin "Temel İlk Yardım ve Farkındalık Semineri"

21.04.2026 11:44  Güncelleme: 13:07
(İSTANBUL) - Kartal Belediyesi'nin Yakacık Kadın Yaşam Merkezi'nde düzenlediği "Temel İlk Yardım ve Farkındalık Semineri" yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Kartal Belediyesi'nin kente kazandırdığı yeni hizmet noktalarından Yakacık Kadın Yaşam Merkezi, özel bir eğitim programına ev sahipliği yaptı. İlçeli kadınların ilgi gösterdiği seminere Kartal Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Deniz Karacan ile Sağlık İşleri Müdürü Sevin Köker de katıldı.

Kartal Belediyesi İlk Yardım Merkezi Eğitmeni Sevil Atmaca tarafından verilen eğitimde, ev kazalarından sokaktaki acil durumlara kadar pek çok hayati konuda detaylı sunumlar yapıldı. Yaklaşık iki saat süren programda; boğulma, yanık, yaralanma ve sıcak çarpması gibi vakalarda saniyelerin ne kadar değerli olduğu vurgulandı.

"Önce hava yolu, sonra müdahale"

Atmaca, katılımcılara hitap ederek bir kaza anında soğukkanlı kalmanın önemine dikkati çekti. Müdahale sırasında öncelikle hava yolu açıklığının sağlanması ardından solunum ve dolaşım desteğinin verilmesi gerektiğini belirten Atmaca, özellikle boğaza yabancı cisim kaçması durumunda hayat kurtaran "Heimlich Manevrası" gibi teknikleri gönüllü katılımcılar üzerinde uygulamalı olarak gösterdi.

112 Acil hattının doğru kullanımı anlatıldı

Eğitimin en dikkati çekici kısımlarından biri de profesyonel yardım çağırma süreci oldu. Olası bir yaralanma durumunda 112 Acil Çağrı Merkezi'nin nasıl aranacağı, adreste nelere dikkat edileceği ve kalabalık ortamlarda sadece bir kişinin bu görevle görevlendirilmesinin hayati önem taşıdığı aktarıldı.

Seminerin ilerleyen bölümlerinde; kanama durdurma yöntemleri, şok, donma ve yaralanmalarda ilk müdahale, temel yaşam desteği basamakları gibi konular pratik uygulamalarla pekiştirildi.

Kartallı kadınlar, merak ettikleri soruları uzman eğitmene sorarak doğru bilinen yanlışları öğrenme fırsatı buldu.

Kaynak: ANKA

Trump’tan İran’a çağrı: Görüşmemiz lazım, oyun oynamayın Trump'tan İran'a çağrı: Görüşmemiz lazım, oyun oynamayın
Fenerbahçe’den ayrılan Jhon Duran Zenit’te de kayıplara karıştı Fenerbahçe'den ayrılan Jhon Duran Zenit'te de kayıplara karıştı
ABD heyeti müzakereler için İslamabad’a doğru yola çıktı, gözler İran’da ABD heyeti müzakereler için İslamabad'a doğru yola çıktı, gözler İran'da
Milli halterci Muhammed Furkan Özbek, rekor kırarak Avrupa şampiyonu oldu Milli halterci Muhammed Furkan Özbek, rekor kırarak Avrupa şampiyonu oldu
Liseli gençleri uygunsuz yakalayan kadından akıllara durgunluk veren sözler: Tuvalete girdiğimde... Liseli gençleri uygunsuz yakalayan kadından akıllara durgunluk veren sözler: Tuvalete girdiğimde...
Gaziantep FK’ya Burak Yılmaz’dan boşalan koltuğa sürpriz isim Gaziantep FK'ya Burak Yılmaz'dan boşalan koltuğa sürpriz isim

12:27
41 ilde düzenlenen yasa dışı bahis soruşturmasında 111 kişi gözaltına alındı
41 ilde düzenlenen yasa dışı bahis soruşturmasında 111 kişi gözaltına alındı
12:16
Ailesi görmek istemiyor İşte Özkan Yalım’ı cezaevinde ziyarete giden tek isim
Ailesi görmek istemiyor! İşte Özkan Yalım'ı cezaevinde ziyarete giden tek isim
12:09
Adalet Bakanı Gürlek’ten Gülistan Doku açıklaması: Önemli olan mezarın yerini bulmak
Adalet Bakanı Gürlek'ten Gülistan Doku açıklaması: Önemli olan mezarın yerini bulmak
11:13
Bahçeli’den Milli Eğitim Bakanlığı’nın bütçesine gönderme
Bahçeli'den Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçesine gönderme
11:07
İran devlet televizyonu iddiayı yalanladı: Pakistan’a hiçbir müzakere heyeti gönderilmedi
İran devlet televizyonu iddiayı yalanladı: Pakistan'a hiçbir müzakere heyeti gönderilmedi
10:46
Önce silah sesleri duyuldu sonra kadın kendini 6’ncı kattan attı
Önce silah sesleri duyuldu sonra kadın kendini 6'ncı kattan attı
