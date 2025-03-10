Kartal Belediyesi'nden Ramazan Ayında Cami ve Türbe Ziyareti Turları

(İSTANBUL)- Kartal Belediyesi, ramazan ayı dolayısıyla cami ve türbeleri vatandaşların ziyaret etmesi için tur düzenliyor. Turlara katılmak isteyenleri taşıyan belediye otobüsleri, ramazan ayı boyunca her gün Kartal'ın farklı bir mahallesinden hareket edecek.

Kartal'da, ramazan ayının manevi iklimi, Kartal Belediyesi'nin düzenlediği etkinliklerle yaşanmaya devam ediyor. Etkinlikler kapsamında vatandaşlar, her gün Kartal'ın farklı bir mahallesinden hareket eden araçlarla İstanbul'un tarihi cami ve türbelerini ziyaret etme fırsatı yakalıyor.

Yoğun ilgi gören inanç turları ile vatandaşların ibadet merkezlerini ziyaret etmeleri sağlanırken, bir yandan da ramazan ayının manevi atmosferini daha derinden hissetmelerine olanak tanınıyor.

Kartal Belediyesi'nin otobüsleri ile alınan vatandaşların ilk durağı Beykoz'daki Yuşa Hazretleri tepesi oluyor. Burada Hz. Yuşa'nın türbesini ziyaret ederek dua eden vatandaşlar, daha sonra Fatih'te bulunan Hırka-i Şerif Camii'ne gidiyor. Ramazan ayının ilk cuma günü ziyarete açılan ve peygamber efendimizin kutsal emanetlerinin ziyaret edilebildiği camide vatandaşlar yaklaşık 1 saat kalarak ibadetlerini gerçekleştirebiliyor.

Mahalle sakinleri, daha sonra Eyüp'te bulunan Eyüp Sultan Türbesi ile Camisi'ni ziyaret ediyor. Burada öğle namazını eda eden vatandaşlar, rehber eşliğinde Eyüp Sultan'da bulunan külliye, imarethane ile önemli din ve devlet büyüklerinin mezarlarını ziyaret ederek dualarını ediyor.

Ramazan ayı boyunca düzenlenecek inanç turları kapsamında Kartal'ın 20 mahallesinde oturan vatandaşlar için cami ve türbe ziyaretleri düzenlenmeye devam edilecek.