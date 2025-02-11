Kartal Belediyesi'nden Sevgililer Günü Etkinlikleri

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(İSTANBUL)- Kartal Belediyesi, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla 'Sevginin Olduğu Yerde Emek, Emeğin Olduğu Yerde Umut Var' temasıyla bir dizi etkinlik düzenliyor.

Kartal Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri tarafından 'Sevginin Olduğu Yerde Emek, Emeğin Olduğu Yerde Umut Var' temasıyla 13 Şubat Perşembe ve 14 Şubat Cuma günü 10.00-17.00 saatleri arasında Organik Çadır Etkinlik Alanı'nda bir dizi etkinlik gerçekleştirilecek. Kartallı 120 katılımcı kadının yer alacağı Sevgililer Günü Özel Kadın Emeği Pazarı kurulacak. Keman dinletisi ve dans gösterisinin yanı sıra hediye yapım atölyesi, canlı heykel ve ikramlarla devam edecek etkinlikler, 2 gün boyunca devam edecek.

Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün her yıl 14 Şubat'ta düzenlediği 'Sevgililer Günü' programı ise saat 14.00-18.30 arasında Ankara Caddesi'nde yapılacak. Mini konser, tango ve vals gösterisi, karanfil dağıtımı, canlı heykel performansı ve fotoğraf çekiminin yapılacağı Ankara Caddesi, renkli anlara sahne olacak.