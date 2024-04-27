Kartal Belediyesi'nin Eğlenceli Çocuk Kütüphanesi Miniklerden Yoğun İlgi Görüyor - Son Dakika
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Kartal Belediyesi'nin Eğlenceli Çocuk Kütüphanesi Miniklerden Yoğun İlgi Görüyor

Kartal Belediyesi tarafından çocuklara hem kitap okumayı sevdirecek eğlenceli bir kütüphane ortamı yaratmak hem de kültürel ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla hayata geçirilen 'Rıfat Ilgaz Eğlenceli Çocuk Kütüphanesi', miniklerden yoğun ilgi görüyor. Gümüşpınar Mahallesi'nde yer alan ve şimdiye kadar 90 binin üzerinde öğrenciyi ağırlayan kütüphanenin bu seferki ziyaretçileri, Kartal Belediyesi'nin kreşli minikleri oldu.

27.04.2024 11:19  Güncelleme: 11:28
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(İSTANBUL) - Kartal Belediyesi tarafından çocuklara hem kitap okumayı sevdirecek eğlenceli bir kütüphane ortamı yaratmak hem de kültürel ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla hayata geçirilen 'Rıfat Ilgaz Eğlenceli Çocuk Kütüphanesi', miniklerden yoğun ilgi görüyor.

Gümüşpınar Mahallesi'nde yer alan ve şimdiye kadar 90 binin üzerinde öğrenciyi ağırlayan kütüphanenin bu seferki ziyaretçileri, Kartal Belediyesi'nin kreşli minikleri oldu.

Tarihi Kentler Birliği'nden ödüllü kütüphaneyi ziyaret eden kreşli minikler, yüzlerce kitap arasından seçtikleri kitapları okumanın keyfini yaşadı.

En çok masal kitaplarıyla ve hayvan doğasını anlatan kitaplarla ilgilenen öğrencilere, Kartal Belediyesi Kreş Müdürü Hilal Kıraç ve öğretmenleri eşlik etti.

Kitapların büyülü dünyasında keşfe çıkan minikler, merak ettikleri yerlerde öğretmenlerine sorular sormayı da ihmal etmedi.

Kartallı minikler, eğitmenlerinin gözetiminde hem yeni bilgiler öğrendi hem de arkadaşları ile beraber eğlence dolu anlar yaşadı.

Okuma atölyesinin ardından kütüphaneyi gezen öğrenciler, eğlenceli bir bahçeye, akıl oyunları odasına, okuma salonuna ve satranç masalarının bulunduğu odaya sahip kütüphaneyi çok sevdi.

"HER ÇOCUK İÇİN ÇOK ÖZEL BİR DENEYİM"

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de yaptığı açıklamada, Kartal'da çocukların kültürel ve sosyal gelişimlerini çok önemsediklerini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Rıfat Ilgaz Eğlenceli Çocuk Kütüphanesi'nde, Kartallı çocuklarımız eğitmenleri ve arkadaşlarıyla beraber yine keyif dolu bir gün geçirdiler.

Çocuklar bu çağlarda her konuda meraklı olurlar, o sebepten kitap okumak çocukların meraklarını giderirken, öğretmenlerine ve ebeveynlerine de çocuklarla birlikte nitelikli vakit geçirmek için çok güzel bir fırsat sunuyor.

Belediyemizin Rıfat Ilgaz Eğlenceli Çocuk Kütüphanesi'ni ziyaret etmek her yaştan çocuk için çok özel bir deneyim olacaktır bu sebeple tüm ebeveynleri çocukları ile güzel bir gün geçirmek için kütüphanemizi ziyaret etmeye davet ediyorum. Kartal Belediyesi olarak, çocuklarımızın kültürel ve sosyal hayatlarının gelişmesini çok önemsiyoruz. Çünkü biz, her şeyden önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, eğitime ve kültürel hayata verdiği önemi biliyor ve O'ndan ilham alıyoruz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kartal Belediyesi'nin Eğlenceli Çocuk Kütüphanesi Miniklerden Yoğun İlgi Görüyor - Son Dakika

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