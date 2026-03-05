Kartal Belediyesi'nin Zabıta Memuru Alım Sürecinde Mülakatlar Tamamlandı - Son Dakika
Kartal Belediyesi'nin Zabıta Memuru Alım Sürecinde Mülakatlar Tamamlandı

05.03.2026 14:41
Kartal Belediyesi’nin daha huzurlu ve düzenli bir kent vizyonu doğrultusunda gerçekleştirdiği zabıta memuru alım sürecinde mülakatlar tamamlandı. Liyakat ve şeffaflık ilkeleriyle yürütülen iki günlük yoğun maratonda 63 aday ter döktü.

Kartal Belediyesi, kadrosunu genç ve dinamik personel ile güçlendirmeye devam ediyor. Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puan sıralamasına göre belirlenen adayların katıldığı zabıta zemuru alımı mülakatları, hem sahada hem de masa başında büyük bir titizlikle gerçekleştirildi.

İlk durak: Fiziksel dayanıklılık ve hız testi

Sürecin ilk gününde adaylar, Hasan Doğan Spor Kompleksi'nde hazırlanan zorlu uygulama parkuruna çıktı. Zabıta olmanın gerektirdiği çeviklik, dayanıklılık ve koordinasyonun ölçüldüğü bu aşamada adaylar, zamanla yarışarak engelleri en kısa sürede aşmaya çalıştı. Uzman eğitmenler ve komisyon üyeleri eşliğinde yapılan ölçümlerde, fiziksel yeterlilik standartları en ince ayrıntısına kadar değerlendirildi. Zorlu parkurda sergilenen performanslar, adayların göreve olan hazırlığını gözler önüne serdi.

İkinci gün: Bilgi ve liyakat ölçüldü

Mülakat maratonunun ikinci günü ise Kartal Belediyesi Meclis Salonu'nda sözlü mülakatlarla devam etti. Komisyon huzuruna çıkan adaylar; genel kültür ve genel yetenek, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve Atatürk İlkeleri, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, mahalli idarelerle ilgili temel mevzuat konularında kendilerine yöneltilen soruları yanıtladı.

Toplam 63 zabıta memuru adayının katılım sağladığı süreç, Kartal Belediyesi'nin şeffaf belediyecilik anlayışına uygun olarak kayıt altına alındı. İlçenin sokaklarında huzuru tahsis edecek, denetimlerde belediyenin gülen yüzü ve disiplini olacak yeni personelin belirlenmesi için puanlama aşamasına geçildi.

Kartal Belediyesi tarafından titizlikle yürütülen değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından asil ve yedek aday listeleri ilgili mevzuat çerçevesinde ilan edilecek.

