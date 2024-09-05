Kartal Belediyesi Okullarda Temizlik ve Bakım Çalışmalarını Sürdürüyor

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(İSTANBUL)- Kartal'da, 2024-2025 eğitim-öğretim döneminin başlamasına sayılı günler kala Kartal Belediyesi, ilçedeki okullarda temizlik ve bakım onarım çalışmalarını sürdürüyor.

2024-2025 eğitim-öğretim yılı için ilk ders ziline hazırlanan okullarda yürütülen temizlik ve bakım onarım çalışmalarına hız veren ekipler, öğrenciler için okulları yeni döneme hazırlıyor. Ekipler, ilçe genelinde yürütülen çalışmalar kapsamında, okul bahçelerini tazyikli su makinalarıyla yıkayarak dezenfekte ediyor. Ayrıca bakım, onarım, kaldırım düzenleme ve boyama çalışmalarını gerçekleştiriyor.

"Çocuklarımız En Güzel Şartlarda Eğitim Alsın Diye Çalışıyoruz"

Yeni eğitim öğretim yılına hazırlanan ve önümüzdeki hafta okullarına başlayacak olan öğrencilere ve velilere başarılı bir yıl dileyen Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel şunları söyledi:

"2024-2025 eğitim öğretim yılımızın ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Çocuklarımızın en güzel şartlarda eğitim alması için Kartal Belediyesi olarak tüm imkanlarımızı kullanıyoruz. İlçemizde, bakım onarım ve temizlik ihtiyacı olan okullarımızın eksiklerini gidererek çocuklarımızın yeni eğitim öğretim yılına tertemiz ve bakımlı okullarda girmelerini sağlıyoruz. Tüm velilerimizin ve çocuklarımızın her ihtiyaçlarında Kartal Belediyesi olarak yanlarında olacağımızdan şüpheleri olmasın."