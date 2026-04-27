Kartal Belediyesi Sanat Akademisi Oda Orkestrası, Geniş Repertuvarıyla Sanatseverlerle Buluştu

27.04.2026 14:08  Güncelleme: 15:28
(İSTANBUL) - Kartal Belediyesi Sanat Akademisi Oda Orkestrası, klasik müzikten film müziklerine uzanan geniş repertuvarıyla Soğanlık Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu.

2017 yılından bu yana Kartal Belediyesi Kültür Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde geleceğin sanatçılarını yetiştiren Sanat Akademisi, eğitimlerini sahne performanslarıyla taçlandırmaya devam ediyor. Sanat Akademisi Koordinatörü Yasin Kula öncülüğünde akademide yetişen öğrencilerden kurulan Oda Orkestrası, yeteneklerini bu kez Soğanlık Kültür Merkezi'nde sergiledi.

Orkestra üyeleri geniş repertuvarları ile kulakların pasını sildi

Şefliğini Aleksandra Nadin Bolşen'in üstlendiği konserde; solistler Kahraman Nice Özbay ve Mina Duru Fetvacı performanslarıyla göz doldurdu. Viyolonselde Yasin Kula, yan flütte Elif Kay Ergen, fagotta Banu Kara, klarnette Eren Koç, kontrbasta Senanur Bayrak ve kemanda Gökçe Coşkun'dan oluşan orkestra; Zülfü Livaneli'den Barış Manço'ya, Antonio Vivaldi'den "Hababam Sınıfı", "Harry Potter" ve "Mission Impossible"ın kültleşmiş film müziklerine kadar pek çok eseri başarıyla yorumladı.

Salonu dolduran sanatseverlerin büyük beğenisini toplayan konsere Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'i temsilen Başkan Vekili Olcay Özgön'ün yanı sıra Başkan Yardımcıları Adem Uçar ve Mustafa Ağdaş, Meclis Başkan Vekili Özlem Bulut, meclis üyeleri ve birim müdürleri katıldı.

Gecenin sonunda orkestrayı tebrik etmek üzere kürsüye gelen Özgön, Yüksel'in selam ve sevgilerini ileterek, şu ifadeleri kullandı:

"'Önce Çocuklar ve Gençler' vizyonuyla çalışmalarımız devam edecek"

"Bugün burada muazzam bir yeteneğe ve emeğe şahitlik ettik. Kartal Belediye Başkanımız Sayın Gökhan Yüksel, Ankara'daki Belediye Başkanları Toplantısı nedeniyle aramızda olamasa da hepinize kucak dolusu sevgi ve selamlarını iletti. Bizler Kartal Belediyesi ailesi olarak Belediye Başkanımız Gökhan Yüksel'in öncülüğünde ve onun 'Önce Çocuklar ve Gençler' vizyonuyla çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Sanat Akademimizden yetişen bu pırıl pırıl gençlerimizle gurur duyuyor, kendilerini canı gönülden tebrik ediyorum."

Konserin ardından sergilenen üstün performansın nişanesi olarak sanatçılara Yüksel adına çiçek ve Kartal heykelcikleri takdim edildi. Orkestra Şefi Aleksandra Nadin Bolşen'e hediyesini Özgön sunarken; solistler ve orkestra üyeleri de protokol üyelerinin elinden ödüllerini aldı.

Kaynak: ANKA

