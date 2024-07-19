Kartal Belediyesi Soğanlık Yeni Mahalle'de Çalışmalar Yaptı

Güncel

(İSTANBUL) - Kartal Belediyesi ekipleri, Soğanlık Yeni Mahalle'de; temizlik, yol bakım ve onarım, asfaltlama, ilaçlama ile çevre düzenleme çalışmaları yaptı. Başkan Gökhan Yüksel de gün boyu devam eden çalışmalarda ekiplere eşlik etti, mahalle sakinleri ve esnafla bir araya geldi.

Kartal'da Soğanlık Yeni Mahalle Atatürk Caddesi'nde sabah saat 06.00'da başlayan kapsamlı çalışmalara; Temizlik ve Fen İşleri, Veterinerlik, Park ve Bahçeler, Destek Hizmetleri ve İşletme İştirakler, Halkla İlişkiler ve Komşu İletişim, Gençlik ve Spor Hizmetleri, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık, Kültür ve Sosyal İşler ile Basın Yayın Müdürlükleri tam kadro katılım gösterdi.

Ekipler, özellikle Topselvi Caddesi olmak üzere bölgede temizlik, yol bakım ve onarım, asfaltlama, ilaçlama, dezenfekte ve çevre düzenleme çalışmalarını tamamladı. Program Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin; süpürme, yıkama, dezenfekte çalışmalarıyla başlarken, Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü'nün ilaçlama çalışmalarıyla devam etti. Yürütülen çalışmaların devamında, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri bölgedeki parklarda; ot biçme, yıkama ve çevre düzenleme çalışmaları yaparken, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ise yol bakım-onarım çalışması gerçekleştirdi. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ise bölgedeki sitelerde, çevre bilinçlendirme ve sıfır atık çalışmaları yaptı.

Başkan Yüksel de program kapsamında tüm gün sahadaydı. İlk olarak Soğanlık Yeni Mahalle Muhtarlığı'nı ziyaret ederek, mahalle muhtarı Erol Yurdakul ile bir araya gelen Yüksel, mahallelinin beklenti ve talepleri ile ilgili ekiplerine notlar aldırdı. Yüksel, buradaki ziyaretinin ardından mahalle sakinlerinin ve mahalle esnafının yoğun ilgisi eşliğinde çalışmaları inceledi.

Yüksel, "Kartal'ımızın her mahallesini pırıl pırıl yapmak için tüm ekiplerimizle sahadayız, onarılmayan kaldırım, bakımsız çocuk parkı, alınmayan çöp kalmayacak. İlçemizin güzelliğine güzellik katmak için Belediye olarak tüm imkanlarımızı kullanıyoruz; ancak bu konuda tüm komşularımdan daha dikkatli olmalarını ve bizlere destek olmalarını rica ediyorum. Daha güzel bir Kartal'ı hep beraber yaratalım" dedi.