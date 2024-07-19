Kartal Belediyesi Soğanlık Yeni Mahalle'de Çalışmalar Yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kartal Belediyesi Soğanlık Yeni Mahalle'de Çalışmalar Yaptı

Kartal Belediyesi ekipleri, Soğanlık Yeni Mahalle'de temizlik, yol bakım ve onarım, asfaltlama, ilaçlama ile çevre düzenleme çalışmaları gerçekleştirdi. Başkan Gökhan Yüksel de çalışmalara katılarak mahalle sakinleri ve esnafla bir araya geldi.

19.07.2024 10:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İSTANBUL) - Kartal Belediyesi ekipleri, Soğanlık Yeni Mahalle'de; temizlik, yol bakım ve onarım, asfaltlama, ilaçlama ile çevre düzenleme çalışmaları yaptı. Başkan Gökhan Yüksel de gün boyu devam eden çalışmalarda ekiplere eşlik etti, mahalle sakinleri ve esnafla bir araya geldi.

Kartal'da Soğanlık Yeni Mahalle Atatürk Caddesi'nde sabah saat 06.00'da başlayan kapsamlı çalışmalara; Temizlik ve Fen İşleri, Veterinerlik, Park ve Bahçeler, Destek Hizmetleri ve İşletme İştirakler, Halkla İlişkiler ve Komşu İletişim, Gençlik ve Spor Hizmetleri, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık, Kültür ve Sosyal İşler ile Basın Yayın Müdürlükleri tam kadro katılım gösterdi.

Ekipler, özellikle Topselvi Caddesi olmak üzere bölgede temizlik, yol bakım ve onarım, asfaltlama, ilaçlama, dezenfekte ve çevre düzenleme çalışmalarını tamamladı. Program Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin; süpürme, yıkama, dezenfekte çalışmalarıyla başlarken, Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü'nün ilaçlama çalışmalarıyla devam etti. Yürütülen çalışmaların devamında, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri bölgedeki parklarda; ot biçme, yıkama ve çevre düzenleme çalışmaları yaparken, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ise yol bakım-onarım çalışması gerçekleştirdi. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ise bölgedeki sitelerde, çevre bilinçlendirme ve sıfır atık çalışmaları yaptı.

Başkan Yüksel de program kapsamında tüm gün sahadaydı. İlk olarak Soğanlık Yeni Mahalle Muhtarlığı'nı ziyaret ederek, mahalle muhtarı Erol Yurdakul ile bir araya gelen Yüksel, mahallelinin beklenti ve talepleri ile ilgili ekiplerine notlar aldırdı.  Yüksel, buradaki ziyaretinin ardından mahalle sakinlerinin ve mahalle esnafının yoğun ilgisi eşliğinde çalışmaları inceledi.

Yüksel, "Kartal'ımızın her mahallesini pırıl pırıl yapmak için tüm ekiplerimizle sahadayız, onarılmayan kaldırım, bakımsız çocuk parkı, alınmayan çöp kalmayacak. İlçemizin güzelliğine güzellik katmak için Belediye olarak tüm imkanlarımızı kullanıyoruz; ancak bu konuda tüm komşularımdan daha dikkatli olmalarını ve bizlere destek olmalarını rica ediyorum. Daha güzel bir Kartal'ı hep beraber yaratalım" dedi.

Kaynak: ANKA

Kartal Belediyesi, Gökhan Yüksel, Yeni Mahalle, Kartal, Çevre, Belediye, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kartal Belediyesi Soğanlık Yeni Mahalle'de Çalışmalar Yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:51 İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın koruması intihar etti İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın koruması intihar etti
10:15 Bankacılık, havayolları, hastaneler Markalar bir bir ’’arıza’’ mesajı paylaşıyor Bankacılık, havayolları, hastaneler! Markalar bir bir ''arıza'' mesajı paylaşıyor
10:13 Dünya genelinde sistemler çöktü Birçok sektörde işlemler yapılamıyor Dünya genelinde sistemler çöktü! Birçok sektörde işlemler yapılamıyor
10:04 İzmir’de 20 saattir süren orman yangını kontrol altına alındı İzmir'de 20 saattir süren orman yangını kontrol altına alındı
09:19 Sinan Ateş davasında mütalaa açıklandı Savcı 3 sanığa beraat, 5 sanığa ağırlaştırılmış müebbet istedi Sinan Ateş davasında mütalaa açıklandı! Savcı 3 sanığa beraat, 5 sanığa ağırlaştırılmış müebbet istedi
10:40 İngiltere’nin Leeds şehrinde polis kontrolü kaybetti, vatandaşlar evlerini korumak için sokağa çıktı İngiltere'nin Leeds şehrinde polis kontrolü kaybetti, vatandaşlar evlerini korumak için sokağa çıktı
10:38 Dubai Prensesi Şeyha Mahra, yaptığı paylaşımla kocasını boşadığını ilan etti Dubai Prensesi Şeyha Mahra, yaptığı paylaşımla kocasını boşadığını ilan etti
09:58 Yeni TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun ilk icraatı belli oldu Yeni TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun ilk icraatı belli oldu
09:53 Çin’de 23 yaşındaki kadın, huzurevinde yaşayan 80 yaşındaki adamda aşkı buldu Çin'de 23 yaşındaki kadın, huzurevinde yaşayan 80 yaşındaki adamda aşkı buldu
09:47 Atatürk posteri ve Türk bayrağı var diye sahneye çıkmamıştı Lal Denizli’nin kovduğu şarkıcı Despina Vandi konuştu Atatürk posteri ve Türk bayrağı var diye sahneye çıkmamıştı! Lal Denizli'nin kovduğu şarkıcı Despina Vandi konuştu
09:16 Arda Güler ile kıyaslanan Galatasaraylı futbolcu kulüpsüz kaldı Arda Güler ile kıyaslanan Galatasaraylı futbolcu kulüpsüz kaldı
08:59 Hollandalı sevgilisiyle evlenmeye hazırlanan şarkıcı Karsu, kına gecesi yaptı Hollandalı sevgilisiyle evlenmeye hazırlanan şarkıcı Karsu, kına gecesi yaptı
08:49 İstanbul’da perdeleri açarak cinsel içerikli film izleyen çift mahalleyi ayağa kaldırdı İstanbul'da perdeleri açarak cinsel içerikli film izleyen çift mahalleyi ayağa kaldırdı
08:32 2 kişi hayatını kaybetmişti İzmir’deki elektrik akımı faciasıyla ilgili 14 kişi tutuklandı 2 kişi hayatını kaybetmişti! İzmir'deki elektrik akımı faciasıyla ilgili 14 kişi tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2024 11:14:28. #1.13#
SON DAKİKA: Kartal Belediyesi Soğanlık Yeni Mahalle'de Çalışmalar Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement