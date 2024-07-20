Kartal Belediyesi ve Kartal Cemevi Vakfı\'ndan Muharrem Ayı\'nda aşure ikramı

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(İSTANBUL)- Kartal Belediyesi ve Kartal Cemevi Vakfı tarafından Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure dağıtıldı. Yas-ı Matem orucunun sona ermesiyle birlikte yapılan aşure ikramına vatandaşlar, yoğun ilgi gösterdi.

Kartal Belediyesi ve Kartal Cemevi Vakfı, Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara Meydan'da aşure ikramında bulundu.

İkrama Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in yanı sıra Kartal Cemevi Vakfı Başkanı Selami Sarıtaş, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Başkan Gökhan Yüksel'den 'barış ve kardeşlik' vurgusu

Başkan Yüksel, "12 gün boyunca hizmetler yapıldı, oruçlar tutuldu. Görev yapan tüm canlarımıza, mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Allah hizmetlerini kabul etsin. Rabbim tutulan oruçları, yapılan ibadetleri hak katında kabul etsin. İnşallah böyle acıları böyle zulümleri bir daha yaşamayız. İbadetimiz tekrar hak katında kabul olsun" dedi.

Okunan duanın ardından Belediye Aşevi tarafından hazırlanan aşure, vatandaşlara ikram edildi.