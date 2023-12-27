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Kartal'da 7 Bin 250 Litre Sahte İçki Ele Geçirildi - Son Dakika
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Kartal'da 7 Bin 250 Litre Sahte İçki Ele Geçirildi

Kartal'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, bir apartmanın bodrum katında 7 bin 250 litre sahte içki ele geçirildi. Suçüstü yakalanan iki şüpheli adliyeye sevk edildi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nın verilerine göre, 2023 yılında gerçekleştirilen 50 ayrı operasyonda toplamda 95 bin litre sahte içki ele geçirildi.

27.12.2023 - 12:45,
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KARTAL'da, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yılbaşı öncesi düzenlenen sahte içki operasyonunda, bir apartmanın bodrum katında 7 bin 250 litre sahte içki ele geçirildi. Suçüstü yakalanarak gözaltına alınan iki şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaklaşan yılbaşı nedeniyle piyasaya sahte içki sürmeye çalışanlara yönelik operasyon düzenledi. Kartal'da, bir depoda, sahte içki üretildiği bilgisine ulaşan ekipler, düzenlenen operasyonda, binlerce içki şişesiyle karşılaştı. İçkilerin depoda bulunan tanktan doldurulduğu, dolan şişelerin kapaklanıp üzerine bandrol yapıştırıldıktan sonra hazır hale getirildiği öğrenildi. Öte yandan bandrollü ürün izleme sistemi cihazı ile yapılan kontrollerde, sahte bandrollerde gizli hologram gözükmezken orijinal bandrolde gizli bir hologram sayesinde sahte olup olmadığı tespit edildiği ifade edildi.

7 BİN 250 LİTRE SAHTE İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ

İl Jandarma Komutanlığı tarafından verilen bilgilere göre; operasyon sonucunda, piyasaya sürülmeye hazır vaziyette, toplamı 7 bin 250 litre olmak üzere; 2 bin 500 litre sahte rakı, 2 bin litre sahte votka, bin 250 litre sahte viski, sahte içki yapımında kullanılan bin 500 litre etil alkol ile 750 adet boş içki şişesi, bin adet şişe kapağı 3 bin 500 adet sahte bandrol ele geçirildi.

Jandarma ekiplerince suçüstü yakalanarak gözaltına alınan iki şüpheli, işlemlerinin ardından 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet etmek suçundan adliyeye sevk edildi.

2023 YILINDA 50 SAHTE İÇKİ OPERASYONU YAPILDI

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından verilen bilgilere göre; 2023 yılı içerisinde gerçekleştirilen 50 ayrı operasyonda; piyasa değeri 70 milyon lira olarak hesaplanan 95 bin litre sahte içki, 123 bin litre etil alkol ve 615 bin adet boş şişeşişe kapağı ele geçirildiği ifade edildi.

Kartal\'da 7 Bin 250 Litre Sahte İçki Ele Geçirildi
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Kartal'da 7 Bin 250 Litre Sahte İçki Ele Geçirildi - Son Dakika
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