Kartal'da Bıçaklı Cinayet: Şüpheli Kocaeli'nde Yakalandı

Kartal'da evinde bıçaklanan kadın yaşamını yitirdi, şüpheli Kocaeli'de gözaltına alındı.

Esentepe Mahallesi'nde bir ikamette kapının açık olduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, 59 yaşındaki R.Ç'yi evin içinde yerde hareketsiz halde buldu.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde kadının bıçaklanarak hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis, şüpheli M.D.G'nin (20) olayın ardından adresten ayrıldığı ve ticari taksiyle uzaklaştığını tespit etti.

Kocaeli'de yakalanan şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.