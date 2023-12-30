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Kartal'da çıkan yangında 4 araç kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Kartal'da çıkan yangında 4 araç kullanılamaz hale geldi

İstanbul Kartal'da bir otomobil firmasının servis otoparkında çıkan yangında 4 araç kullanılamaz hale geldi. Yalı Mahallesi Kadir Sokak'taki bir otomobil servisine ait otoparkta park halindeki karavanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, 3 araca daha sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında 4 araç kullanılamaz hale geldi.

Kartal\'da çıkan yangında 4 araç kullanılamaz hale geldi
30.12.2023 - 13:21,
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İstanbul Kartal'da bir otomobil firmasının servis otoparkında çıkan yangında 4 araç kullanılamaz hale geldi.

Yalı Mahallesi Kadir Sokak'taki bir otomobil servisine ait otoparkta park halindeki karavanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, 3 araca daha sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında 4 araç kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA
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