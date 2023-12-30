Kartal\'da çıkan yangında 4 araç kullanılamaz hale geldi

11:45 • •
İstanbul Kartal'da bir otomobil firmasının servis otoparkında çıkan yangında 4 araç kullanılamaz hale geldi.
Yalı Mahallesi Kadir Sokak'taki bir otomobil servisine ait otoparkta park halindeki karavanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler, 3 araca daha sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında 4 araç kullanılamaz hale geldi.
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