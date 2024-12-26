Kartal\'da Film Platosunda Yangın

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Kartal'da bir film platosunda yangın çıktı.

Çavuşoğlu Mahallesi Namık Kemal Caddesi'ndeki bir film platosunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine polis, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi.

Ekiplerin yangını söndürmek için başlattığı çalışma sürüyor.