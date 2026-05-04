Kartal'da Halk Oyunları Rüzgarı… 500 Sporcu, İstanbul Grup Yarışması'nda Sahne Aldı

(İSTANBUL) - Kartal Belediyesi, Anadolu'nun binlerce yıllık kültürel mirasını ve kendine özgü ritimlerini yansıtan özel bir organizasyona ev sahipliği yaptı. Türkiye Halk Oyunları Federasyonu tarafından düzenlenen "Kulüpler Arası İstanbul Grup Yarışması" Hasan Doğan Spor Kompleksi'nde 500 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.

Kartal Belediyesi'nin ev sahipliği yaptığı Kulüpler Arası İstanbul Grup Yarışması'nda Marmara Bölgesi'nin farklı il ve ilçelerinden gelen 20 seçkin kulüp, Türkiye Şampiyonası yolunda İstanbul'u temsil edebilmek için yeteneklerini sergiledi. Toplam 500 sporcunun katılımıyla gerçekleşen organizasyonda; Minikler, Yıldızlar, Gençler ve Büyükler kategorilerinde kıyasıya bir mücadele yaşandı.

Geleneksel kostümleri ve yöresel figürleriyle sahne alan ekipler, izleyicilere özel bir akşam yaşatırken; dereceye giren kulüpler İstanbul'u Türkiye Şampiyonası'nda temsil etme hakkı kazandı.

Kültür ve sporun buluştuğu etkinliğe Belediye Başkan Vekili Olcay Özgön, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Adem Uçar, İBB ve Kartal Belediye Meclis Üyesi Ali Aluç, Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Başkanı Hüseyin Güler, İstanbul İl Temsilcisi Metin Yalmaç ile Kartal Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Serkan Taş da katılarak sporcuların heyecanına ortak oldu.

"Kültürel mirasımızı geleceğe taşıyoruz"

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'i temsilen bir konuşma gerçekleştiren Özgön, halk oyunlarının bir milletin hafızası olduğunu vurguladı. Özgön, "Belediye Başkanımız Sayın Gökhan Yüksel'in öncülüğünde, Kartal'ı sanatın ve sporun merkezi yapma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Gençlerimizin spora yönlendirilmesi ve yerel kültürümüzün yaşatılması bizim en büyük önceliğimizdir. Bugün burada ter döken 500 sporcumuzu ve onları yetiştiren kulüplerimizi gönülden kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Yarışmaların sonunda büyük bir heyecanla beklenen ödül törenine geçildi. Dereceye giren sporculara ve kulüplere ödüllerini Özgön, Uçar, Aluç, Güler ve Yalmaç takdim etti.