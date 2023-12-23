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Kartal'da İETT otobüsünün duman çıkartarak ilerlediği anlar - Son Dakika
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Kartal'da İETT otobüsünün duman çıkartarak ilerlediği anlar

Kartal'da seyir halindeki İETT otobüsünün arkasından yoğun duman saçarak ilerlediği anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Otobüsten duman çıkarken şoförün yoluna devam etmesi görenleri şaşkına çevirdi.

23.12.2023 - 07:09,
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Kartal'da İETT otobüsünün duman çıkartarak ilerlediği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı

İSTANBUL - Kartal'da seyir halindeki İETT otobüsünün arkasından yoğun duman saçarak ilerledi. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

D-100 Kartal mevkiinde seyir halindeki İETT otobüsünün arkasından dumanlar çıktığı görüldü. Otobüsten duman çıkarken şoförün yoluna devam etmesi görenleri şaşkına çevirdi. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kartal\'da İETT otobüsünün duman çıkartarak ilerlediği anlar
Kaynak: İHA
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Son Dakika Güncel Kartal'da İETT otobüsünün duman çıkartarak ilerlediği anlar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kartal'da İETT otobüsünün duman çıkartarak ilerlediği anlar - Son Dakika
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