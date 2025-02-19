Kartal'da 'Mavi Liman' Karma Resim Sergisi Açıldı - Son Dakika
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Kartal'da 'Mavi Liman' Karma Resim Sergisi Açıldı

Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Mavi Liman' karma resim sergisi, sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Açılışa katılan Belediye Başkan Yardımcısı Adem Uçar, sergide yer alan sanatçılara ve organizatör Zihniye İlhan'a teşekkür etti. Sergide dikkat çeken eserler arasında midye kabukları ve kum taneleriyle yapılan tablolar yer aldı.

19.02.2025 11:09  Güncelleme: 12:30
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(İSTANBUL)- Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından hazırlanan, organizasyonunu Zihniye İlhan'ın gerçekleştirdiği "Mavi Liman" karma resim sergisi sanatseverlerle buluştu.

Kartal Belediyesi fuaye alanında açılışı yapılan sergiye, Belediyesi Başkan Yardımcısı Adem Uçar ve çok sayıda sanatsever katıldı. "Mavi Liman" adıyla düzenlenen ve pek çok sanatçının eserinin yer aldığı sergi, sanatseverler tarafından büyük beğeni topladı. Sergide sanatçılara teşekkür eden Başkan Yardımcısı Adem Uçar, sanatçılar adına Zihniye İlhan'a çiçek takdim ederek, sanata gönül veren sanatçılara başarılar diledi.

Sanatseverlerin beğenisine sunulan ve birçok farklı teknik kullanılarak yapılan tabloların yer aldığı sergide, özellikle midye kabukları ve kum taneleri ile yapılmış tablolar ilgi çekti. Kartal Belediyesi fuaye alanında açılan sergi, bir hafta boyunca sanatseverler tarafından ziyaret edilebilecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kartal'da 'Mavi Liman' Karma Resim Sergisi Açıldı - Son Dakika

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