Kartal'da Metruk Binada Yangın

Kartal'da 4 katlı metruk binanın girişindeki doğal gaz panosunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Cevizli Mahallesi Mersin Sokak'ta kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan binanın giriş katındaki doğal gaz panosunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine adrese itfaiye, İGDAŞ ve polis ekipleri sevk edildi.
İGDAŞ ekiplerince doğal gaz akışı kesildi, itfaiyenin çalışması sonucu yangın söndürüldü.
