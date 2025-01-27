Kartal'da, kontrolden çıkan minibüsün iş yerine girmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Karlıktepe Mahallesi Egemenlik Bulvarı'nda henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkan minibüs bir iş yerine girdi.
Toplam 3 kişinin yaralandığı, minibüs ve iş yerinde hasar meydana gelen kaza nedeniyle olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Bölgede ekiplerin çalışmaları sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Kartal'da Minibüs Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika
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