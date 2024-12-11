Kartal'da Minibüs Yaya Çarptı

Kartal'da geri manevra yapan panelvan minibüsün yayaya çarpması güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Yeni Mahalle'de elindeki poşetle ilerleyen kişiye, geri manevra yapan panelvan minibüs çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yüzüstü yere düşen genç minibüsün altında kaldı.
Durumu fark eden minibüs şoförü, ani frenle aracı durdurup ileri aldı.
İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralı genci hastaneye kaldırdı.
Kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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