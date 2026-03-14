Kartal'da, polisin kontrol noktasından kaçan motosikletin ağaca çarpması sonucu sürücü yaralandı.
Uğur Mumcu Mahallesi Şeyh Şamil Caddesi'ndeki polis kontrol noktasında sürücünün "dur" ihtarına uymayarak kaçtığı motosiklet ağaca çarptı.
Yaralanan motosiklet sürücüsü E.E.Ç. hastaneye kaldırıldı.
E.E.Ç'nin sürücü belgesinin bulunmadığı, motosikletin sigortasının olmadığı ve trafikten men edildiği belirlendi.
Kaza anı, çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › Kartal'da Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı - Son Dakika
