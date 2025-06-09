Kartal'da Motosikletli Polis Kazası

Kartal'da kontrolsüz dönüş yapan hafif ticari araca çarpan motorize ekipteki 2 polisin yaralandığı kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kartal Sahilyolu'nda dün öğle saatlerinde devriye görevi yapan motorize polis ekibi, yola girerek kontrolsüz şekilde dönüş yapmaya çalışan hafif ticari araca çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan motosikletteki 2 polis yere düşerek yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan polislerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaza anı çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca da kaydedildi.
Kayıtlarda, yola girerek kontrolsüz şekilde dönüş yapmaya çalışan hafif ticari araca çarpan motosikletteki 2 polisin savrularak düşmesi ve çevredekilerin yardıma koşması yer aldı.
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