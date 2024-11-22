Kartal'da Öğrencilere İlk Yardım Eğitimi

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(İSTANBUL)- Kartal Belediyesi Sağlık Hizmetleri, toplumu bilinçlendirmeye yönelik projelerini sürdürüyor. Bu kapsamda, Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen programla, Kartal Fatma Aliye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine ilk yardım eğitimi verildi.

Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen programlarla, ilçe genelinde sağlık alanında farkındalık oluşturulmaya devam ediliyor. Son olarak, Kartal Fatma Aliye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri için düzenlenen ilk yardım eğitimi ile gençlerin acil durumlarda bilinçli ve etkili müdahale becerileri kazanması amaçlandı. Eğitim, İlk Yardım Eğitim Merkezi Mesul Müdürü Sevil Hellaç'ın rehberliğinde gerçekleştirildi. Hellaç, öğrencileri kaza anında yapılması gereken doğru müdahaleler hakkında bilgilendirirken, teorik bilgileri pratik uygulamalarla pekiştirdi.

Eğitimin ilk aşamasında, acil durumlarda 112 Acil Çağrı Hattı'nın doğru ve etkin şekilde kullanılmasının önemi anlatıldı. Öğrencilere, bu hattın hangi durumlarda aranması gerektiği detaylı bir şekilde aktarılırken, hattın gereksiz yere meşgul edilmesinin yaratabileceği olumsuz etkiler de vurgulandı. Eğitmenler, çağrı hattının sağlık hizmetlerinin hızlı ve etkili bir şekilde sunulması açısından kritik bir role sahip olduğunu belirtti.

Kaza ve yaralanmalarda yapılması gerekenler uygulamalı olarak gösterildi

Eğitim sırasında, olası kazalar, yaralanmalar, boğulma, yanık ve zehirlenme gibi durumlarda yapılması gerekenler, öğrencilere hem teorik hem de pratik olarak öğretildi. Sevil Hellaç, bu tür acil durumlarda temel yaşam desteği sağlamanın ve ilk yardım uygulamalarını doğru şekilde gerçekleştirmenin önemini örneklerle açıkladı.

İnteraktif bir ortamda gerçekleştirilen eğitim, öğrencilerin hem teorik bilgiye hem de pratik beceriye sahip bireyler olarak yetişmelerine katkı sundu. Kartal Belediyesi, toplum sağlığına olan katkısını bu tür eğitim programlarıyla sürdüreceğini, bireylerin acil durumlarda bilinçli müdahalelerde bulunabilmesini sağlamak için çalışmalara devam edeceği aktarıldı.