Kartal'da sanal devriyede plakasız motosiklet sürücüsüne 242 bin lira ceza kesildi

Kartal'da sanal devriyede plakasız motosiklet sürücüsüne 242 bin lira ceza kesildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kartal'da sanal devriye çalışmasında plakasız ve abartı egzozlu motosikletle akrobatik hareketler yapan sürücü tespit edildi. Sürücüye dört ayrı maddeden toplam 242 bin lira ceza kesilirken motosiklet 120 gün trafikten men edildi ve şüpheli gözaltına alındı.
Kartal'da, plakasız motosikletle akrobatik hareketler yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye 242 bin lira ceza kesildi.
Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, sosyal medya hesapları üzerinden yürütülen sanal devriye çalışmaları kapsamında, dün, plakası olmayan ve "abartı egzoz"a sahip motosikletin sürücüsünün Uğur Mumcu Mahallesi'nde bir caddede akrobatik hareketler yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlendi.
Kimlik bilgileri tespit edilen Y.E.B. (20) gözaltına alındı.
Şüpheliye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "sürücü belgesi olmadan araç kullanmak", "akrobatik hareketler yapmak", "tescilli aracı plakasız kullanmak" ve "abartı egzoz" maddelerinden toplamda 242 bin lira cezai işlem uygulandı.
Ayrıca motosiklet 120 gün süreyle trafikten men edildi.
Gözaltına alınan şüpheli hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçundan işlem başlatıldı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
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