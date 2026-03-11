Kartal'da Şehit Yakınları ve Gazilere İftar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kartal'da Şehit Yakınları ve Gazilere İftar

11.03.2026 11:01  Güncelleme: 12:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kartal Belediyesi’nin Ekolojik Pazar Etkinlik Çadırı’nda düzenlediği iftar programının konukları, ilçedeki şehit yakınları ve gaziler oldu.

HABER: Özge Altunsu Özkan

(İSTANBUL) - Kartal Belediyesi'nin Ekolojik Pazar Etkinlik Çadırı'nda düzenlediği iftar programının konukları, ilçedeki şehit yakınları ve gaziler oldu.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in ev sahipliğinde Ekolojik Pazar Etkinlik Çadırı'nda düzenlenen iftar programına, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Pendik Şubesi Başkanı Nihat Aslantaş, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği İstanbul Anadolu Yakası Şube Başkanı Mustafa Ayabakan, dernek üyeleri ve çok sayıda aile katıldı.

İftar öncesinde tüm masaları tek tek gezerek ailelerle yakından ilgilenen Yüksel, vatandaşların taleplerini dinleyerek gerekli birimlere anlık talimatlar verdi. Ezanın okunmasıyla birlikte, Kartal Belediyesi Aşevi'nde hazırlanan ikramlar eşliğinde dualar edilerek oruçlar açıldı.

Başkan Yüksel, şehitlere ve gazilere minnet borçlu olduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Her zaman yanınızda olmaya, emanetlerinize sahip çıkmaya devam edeceğiz"

"Ramazan ayının o güzel paylaşma ruhuyla bugün aynı sofrada, gönül gönüleyiz. Aslında sözün bittiği yerdeyiz; yaşanan acıların tarifi yok, ateş düştüğü yeri yakıyor. Bizim buradaki tek gayemiz, sizlerin asla yalnız olmadığını bir kez daha hatırlatmak, minnet ve şükran duygularımızı ifade etmektir. İyi ki varsınız. Kartal Belediyesi olarak her zaman yanınızda olmaya, emanetlerinize sahip çıkmaya devam edeceğiz."

Birlik ve beraberlik mesajlarının ön plana çıktığı anlamlı buluşma, yemek sonrası gerçekleştirilen ney dinletisi ile devam etti.

Şehit yakınları ve gaziler, kendileri için düzenlenen özel program dolayısıyla Yüksel'e ve Kartal Belediyesi'ne teşekkürlerini iletti.

Kaynak: ANKA

Kartal Belediyesi, Yerel Haberler, Etkinlikler, Güncel, Kartal, İftar, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kartal'da Şehit Yakınları ve Gazilere İftar - Son Dakika

Santiago Bernabeu Türk futboluyla yarışıyor Santiago Bernabeu Türk futboluyla yarışıyor
E-Nabız’a bomba özellik geldi Eczane eczane gezmek sona eriyor E-Nabız'a bomba özellik geldi! Eczane eczane gezmek sona eriyor
“Kürtler tetikçi değildir“ diyen Bahçeli’ye DEM Parti’den yanıt "Kürtler tetikçi değildir" diyen Bahçeli'ye DEM Parti'den yanıt
Yer: Rize Televizyonda gördüğüne dayanamayıp silahına sarıldı Yer: Rize! Televizyonda gördüğüne dayanamayıp silahına sarıldı
Maçın hakemine ’’Hocam kul hakkı var, mübarek Ramazan ayındayız’’ diyerek tepki gösterdi Maçın hakemine ''Hocam kul hakkı var, mübarek Ramazan ayındayız'' diyerek tepki gösterdi
Azerbaycanlı milli güreşçi Hint rakibine 13 saniyede kabusu yaşattı Azerbaycanlı milli güreşçi Hint rakibine 13 saniyede kabusu yaşattı

12:06
Trump, en büyük darbeyi İran’dan değil kendi halkından yedi
Trump, en büyük darbeyi İran'dan değil kendi halkından yedi
12:04
Devrim Muhafızları dediklerini yaptı Tehdit sonrası peş peşe vurdular
Devrim Muhafızları dediklerini yaptı! Tehdit sonrası peş peşe vurdular
11:40
Vali yardımcısının yasak aşk skandalında detaylar ortaya çıktı
Vali yardımcısının yasak aşk skandalında detaylar ortaya çıktı
11:24
İlber Ortaylı’dan kötü haber Fatih Altaylı sevenlerinden dua istedi
İlber Ortaylı'dan kötü haber! Fatih Altaylı sevenlerinden dua istedi
10:38
Yine gergin başladı İBB davasının 3. gününde “el sallama“ krizi
Yine gergin başladı! İBB davasının 3. gününde "el sallama" krizi
10:11
İlk kez ortaya çıktı ABD’nin uykularını kaçıracak görüntü
İlk kez ortaya çıktı! ABD'nin uykularını kaçıracak görüntü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2026 12:16:06. #7.13#
SON DAKİKA: Kartal'da Şehit Yakınları ve Gazilere İftar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.