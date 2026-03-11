Kartal'da Şehit Yakınları ve Gazilere İftar

HABER: Özge Altunsu Özkan

(İSTANBUL) - Kartal Belediyesi'nin Ekolojik Pazar Etkinlik Çadırı'nda düzenlediği iftar programının konukları, ilçedeki şehit yakınları ve gaziler oldu.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in ev sahipliğinde Ekolojik Pazar Etkinlik Çadırı'nda düzenlenen iftar programına, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Pendik Şubesi Başkanı Nihat Aslantaş, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği İstanbul Anadolu Yakası Şube Başkanı Mustafa Ayabakan, dernek üyeleri ve çok sayıda aile katıldı.

İftar öncesinde tüm masaları tek tek gezerek ailelerle yakından ilgilenen Yüksel, vatandaşların taleplerini dinleyerek gerekli birimlere anlık talimatlar verdi. Ezanın okunmasıyla birlikte, Kartal Belediyesi Aşevi'nde hazırlanan ikramlar eşliğinde dualar edilerek oruçlar açıldı.

Başkan Yüksel, şehitlere ve gazilere minnet borçlu olduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Her zaman yanınızda olmaya, emanetlerinize sahip çıkmaya devam edeceğiz"

"Ramazan ayının o güzel paylaşma ruhuyla bugün aynı sofrada, gönül gönüleyiz. Aslında sözün bittiği yerdeyiz; yaşanan acıların tarifi yok, ateş düştüğü yeri yakıyor. Bizim buradaki tek gayemiz, sizlerin asla yalnız olmadığını bir kez daha hatırlatmak, minnet ve şükran duygularımızı ifade etmektir. İyi ki varsınız. Kartal Belediyesi olarak her zaman yanınızda olmaya, emanetlerinize sahip çıkmaya devam edeceğiz."

Birlik ve beraberlik mesajlarının ön plana çıktığı anlamlı buluşma, yemek sonrası gerçekleştirilen ney dinletisi ile devam etti.

Şehit yakınları ve gaziler, kendileri için düzenlenen özel program dolayısıyla Yüksel'e ve Kartal Belediyesi'ne teşekkürlerini iletti.