Kartal'da Sevgililer Günü Coşkusu... "Hatıra Fotoğrafı" Köşesinde Uzun Kuyruklar Oluştu

(İSTANBUL) - Kartal, 14 Şubat Sevgililer Günü'nü Kartal Belediyesi'nin Ankara Caddesi'nde düzenlediği etkinlikler ve Soğanlık Kültür Merkezi'ndeki konserle kutladı. Etkinlik kapsamında Kartal Belediyesi tarafından Ankara Caddesi'nin merkezine kurulan "Sevgililer Günü Hatıra Fotoğrafı" köşesinde uzun kuyruklar oluştu.

Kartal Belediyesi'nin Sevgililer Günü kapsamında düzenlediği etkinlikler, Ankara Caddesi'nde gün boyu devam ederken kutlamaların finali Soğanlık Kültür Merkezi'nde sanatçı Safiye'nin konseriyle yapıldı.

Hatıralar ölümsüzleşti

Etkinlik kapsamında Kartal Belediyesi tarafından Ankara Caddesi'nin merkezine kurulan "Sevgililer Günü Hatıra Fotoğrafı" köşesi, günün en çok ilgi gören noktalarından oldu. Romantik dekorlar ve balonlarla süslenen pano önünde uzun kuyruklar oluştu. Sevdikleriyle bu özel günü ölümsüzleştirmek isteyen vatandaşlar, fotoğrafçılar tarafından çekilen karelerini ücretsiz olarak teslim aldı.

Belediye ekipleri günün sembolü olan kırmızı karanfilleri katılımcılara ikram etti. Etkinlikte, özellikle yaşlı çiftlerin el ele fotoğraf çektirdiği anlar dikkati çekti.

Sokaklar dans pistine dönüştü

Ankara Caddesi boyunca gerçekleştirilen gösterilerle kutlamaların coşkusu arttı. Profesyonel dans topluluğunun tango ve vals performansları izleyicilerden ilgi gördü. Bazı çiftler, sanatçıların davetiyle gösterilere katılarak dans etti. Kurulan sahnede sevgi temalı şarkılar seslendirildi. Yerel sanatçıların seslendirdiği şarkılara caddede bulunan vatandaşlar eşlik etti.

Finalde Safiye rüzgarı esti

Gündüz başlayan kutlamaların finali, Soğanlık Kültür Merkezi'nde düzenlenen konserle yapıldı. Sanatçı Safiye, Sevgililer Günü özel programı kapsamında Kartallılarla buluştu. Yaklaşık 1,5 saat sahnede kalan Safiye, şarkılarını salonu dolduran yüzlerce kişi için seslendirdi. Konserin sonunda Kartal Belediyesi Meclis Üyeleri Fatma Gül Altınöz ve Hamza Keleş, Safiye'ye teşekkür ederek plaket takdim etti. Altınöz ve Keleş, Kartallıların sevgi dolu bir akşam geçirmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.