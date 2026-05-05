Kartal'da Sevilen Eserler Anneler İçin Seslendirildi

(İSTANBUL) - Kartal Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu, Anneler Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen gecede, sevilen eserleri bu kez tüm anneler için seslendirdi.

Kartal Belediyesi Soğanlık Kültür Merkezi, anlamlı bir buluşmaya daha ev sahipliği yaptı. Salonu dolduran Kartallı vatandaşlar, Anneler Günü'ne özel hazırlanan gecede keyifli anlar yaşadı.

Şef Şermin Niyazi'nin yönetiminde sahne alan Kartal Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu, iki bölümden oluşan kapsamlı bir repertuvar sundu. Konserin ilk bölümünde anne sevgisini ve özlemini anlatan eserlere yer verildi.

"Annelerimiz en büyük rehberimizdir"

Etkinliğin protokol bölümünde, Kartal Belediye Meclisi Başkan Vekili Özlem Bulut sahneye çıkarak Şef Niyazi'ye çiçek ve plaket takdiminde bulundu. Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in selamlarını ve Anneler Günü kutlamasını ileten Bulut, "Toplumumuzun temel taşı, sevginin ve şefkatin bitmez tükenmez kaynağı olan annelerimiz, bizlerin en büyük rehberidir. Bu anlamlı gecede emeği geçen koro üyelerimize ve saz heyetimize teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

Konserin ikinci yarısında ise daha hareketli ve renkli eserlere yer verildi. Gece sonunda Kartallı anneler ve aileleri, kendilerine adanan bu özel etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirerek, Kartal Belediyesi'ne teşekkürler etti.

Kartal Belediyesi, hafta boyunca sürecek farklı etkinliklerle Anneler Günü coşkusunu ilçenin dört bir yanına taşımayı hedefliyor.