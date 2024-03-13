Kartal'da Siyasi Partiye Ait Seçim Çadırı Yakılmasına İlişkin 1 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Kartal'da Siyasi Partiye Ait Seçim Çadırı Yakılmasına İlişkin 1 Kişi Gözaltına Alındı

Kartal\'da Siyasi Partiye Ait Seçim Çadırı Yakılmasına İlişkin 1 Kişi Gözaltına Alındı

Kartal'da bulunan bir siyasi partiye ait seçim çadırının yakılması olayıyla ilgili olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yapılan incelemeler sonucunda, çadıra giren ve ardından yangının çıktığı koyu giyimli bir kişi tespit edildi. D.S isimli şüpheli, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelinin daha önce tehdit, hakaret, yaralama ve güveni kötüye kullanma gibi suçlardan kaydı olduğu belirlendi.

13.03.2024 23:38
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Kartal'da, bir siyasi partiye ait seçim çadırının yakılmasına ilişkin 1 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 12 Mart'ta, Kordonboyu Mahallesi Rıhtım Caddesi'nde bir siyasi partiye ait seçim çadırının yakılmasına ilişkin inceleme başlattı.

Yapılan çalışmalarda, yangın öncesinde koyu giyimli bir kişinin çadıra girdiği, bir süre sonra çadırın yanmaya başladığı, sonra aynı şüphelinin Rıhtım Caddesi'nden Kartal Meydanı'na doğru ilerlediği tespit edildi.

Ekipler, bu eyleme ilişkin kimliğini belirlediği D.S'yi yakaladı.

Emniyete götürülen D.S'nin tehdit, hakaret, yaralama, güveni kötüye kullanma suçlarından çok sayıda suç kaydı olduğu belirlendi.

Kaynak: AA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Güvenlik, Suç, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kartal'da Siyasi Partiye Ait Seçim Çadırı Yakılmasına İlişkin 1 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kartal'da Siyasi Partiye Ait Seçim Çadırı Yakılmasına İlişkin 1 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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