Kartal Belediyesi yetkililerinin usulsüz yapılan bina ölçümlerini onayladığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada gözaltına alınan, aralarında belediyenin kentsel dönüşüm müdürünün de bulunduğu 10 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Kartal Belediyesi yetkililerinin usulsüz yapılan bina ölçümlerini onayladığı iddiasıyla "resmi belgede sahtecilik", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve üye olma" ve "rüşvet" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanan 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Soruşturma

Soruşturma kapsamında, ilçede bulunan riskli binaların kentsel dönüşüm adı altında dönüştürülmesinde düzenlenen Riskli Bina Tespit Raporu İnceleme Formlarında (YKN) bilgileri bulunan binalara ilişkin ölçümlerin firmalar tarafından "yapı alanı ölçümlerinin, bağımsız bölüm sayısının ve metrekare boyutunun artması amacıyla olduğundan yüksek ölçülerek" Kartal Belediyesine iletildiği tespit edilmişti.

Belediye yetkilileri tarafından söz konusu binalara bizzat gidilerek gerekli ölçümler yapılmadan ölçüm yapan firmalar tarafından verilen ölçümlerin onaylandığı, bu şekilde yapılan usulsüzlükle binaların alan ölçümlerinin yükseltildiği ve bu sayede maddi menfaat temin edildiği iddia edilmişti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce yapılan çalışmalar neticesinde, 8 riskli yapının toplam inşaat alanının 400 ila 1000 metrekare arasında fazla gösterildiği belirlenmişti.

Soruşturma kapsamında, YKN düzenlenmesinde sorumlulukları bulunan 10 şüpheli tespit edilmiş, şüphelilerin MASAK hesap hareketleri incelendiğinde ise yüksek miktarda işlem hacminin bulunduğu bilgisine ulaşılmıştı.

24 Kasım'da yapılan eş zamanlı operasyonda Kentsel Dönüşüm Müdürü İ.G.E.B, belediye mühendisleri A.G, S.C, A.K.Ö, U.A, firma yetkilileri H.A, O.A.K, A.E, E.S. ve firma mühendisi S.H. gözaltına alınmıştı.