Kartal\'da yaşayan 36 kez kan bağışlayan Meryem Çağdaş\'a altın madalya takıldı

İSTANBUL Kartal'da yaşayan 65 yaşındaki Meryem Çağdaş, 1992 yılından bugüne Kızılay'a 36 kez kan bağışında bulundu. Eşi Hasan Çağdaş ile oğlu Mesut Çağdaş'ı da kan bağışına teşvik eden Çağdaş'a dün Sümer Günay Kan Bağış Merkezi Müdürü Dr. Hüseyin Saraç tarafından altın madalya takıldı.

Yıllar içinde madalya aldığı törenlere oğluğunu da götürerek kan bağışına teşvik eden Meryem Çağdaş'ın oğlu da düzenli kan bağışçısı oldu. Bugüne kadar baba Hasan Çağdaş 14, oğulları Mesut Çağdaş ise 12 kez kan bağışladı. Gönüllü bağışçılar baba ve oğluna dün bronz madalya takıldı. Yaşları nedeniyle artık kan bağışında bulunamadıklarını söyleyen Çağdaş çifti ibu alışkanlığı oğulları ve gelinlerinin sürdürmesini istiyor.

'BAĞIŞIN 36'SINDA DA AYNI HEYECANI YAŞADIM'

Kan bağışına nasıl başladığını anlatan Meryem Çağdaş, "1992 yılında eşimle gezerken Kızılay'ı gördük ve içeri girdik. Kan bağışıyla ilgili konuşuyorlardı. Eşime, 'Ben de deneyebilir miyim?' dedim. O da 'Sen bilirsin' dedi. Kızılay'la yolum o gün kesişti. 1992'den bu yana kan bağışında bulunuyorum. Arada Rize'ye gittiğim dönemlerde ara verdiğim oldu ama döndüğümde yine bağışlarımı yaptım. Bugüne kadar 36 kez kan verdim. Ama ilk günkü heyecanımı hiç kaybetmedim. Kızılay'a her girdiğimde aynı heyecanı yaşıyorum. 36'ncı bağışımda da aynı duyguyu hissettim" dedi.

'BİR KAN, BİR HAYAT DEMEK'

Kan bağışının kendisine mutluluk verdiğini belirten Çağdaş, "Çok mutlu ve huzurlu hissediyorum. Bir kan, bir hayat demek. Doğaya da bir fidan demek. Kanımın bir insana ulaştığına dair mesaj geldiğinde çok mutlu oluyordum. 'Bir hayat kurtardım, doğaya bir fidanım oldu' diye düşünüyordum. Bu mesajlar beni kan bağışı konusunda daha da cesaretlendiriyordu" diye konuştu.

'AİLEMİ DE BEN TEŞVİK ETTİM'

Eşini ve oğlunu da kan bağışına yönlendirdiğini söyleyen Çağdaş, "Eşimi de ben teşvik ettim. İlk başlarda korkuyordu. Ona, 'Hiç korkma' diyordum. Ailemi hep ben teşvik ettim. Oğluma da 'Hiç heyecanlanma. Ben nasıl rahat bir şekilde kan verdiysem sen de bir başlangıç yap, devamı gelir' dedim. Gelinim de 'Ben de vereceğim anne' dedi. Ona da 'Benden al bu cesareti' dedim. İnşallah sağlık durumu uygun olduğunda o da devam eder" ifadelerini kullandı.

SENDE NASIL BİR CESARET VAR' DEDİ

Kan bağışları sırasında unutamadığı bir anısını da anlatan Meryem Çağdaş, "Yabancı bir doktorla çok güzel bir diyaloğumuz olmuştu. Bana, 'Teyze, sende nasıl bir cesaret var, kan bağışı yapıyorsun' dedi. Ben de 'Bu da Allah'ın bana bir lütfu' dedim. Bir de kanımın bir hastaya ulaştığına dair mesajlar geliyordu. 'Bir hayat kurtardım' diye düşünmek beni daha da cesaretlendiriyordu ve kan bağışına devam etmemi sağlıyordu" dedi.

'KEŞKE GENÇ OLSAM DAHA ÇOK VERSEM'

Hiç kan bağışında bulunmamış kişilere çağrıda bulunan Çağdaş, "Kan vermekten korktuğunu, heyecanlandığını söyleyenlere, 'Heyecanlanmayın. Bir kere kan verdiğiniz zaman zaten tekrar kendiniz gelmek isteyeceksiniz' diyorum. Hiç kan vermemiş olanlar mutlaka gelsin. İnsan kan bağışından sonra çok mutlu ve huzurlu oluyor. Keşke genç olsam da daha çok kan versem. Kimse korkmasın, cesaretini toplasın ve Kızılay'a kan bağışında bulunsun. Kızılay demek bir hayat demek" dedi.

BABA ÇAĞDAŞ: GENÇLER DEVAM EDECEK

Eşinin teşvikiyle kan bağışına başladığını belirten Hasan Çağdaş ise "Kan bağışı bizim için alışkanlık haline geldi. Kızılay sisteminde 14 bağışım görünüyor. Bunun dışında hastanede arkadaşlarım için de birçok kez kan verdim. Çevremdeki insanları da sürekli teşvik ediyorum. Verdiğiniz kanla başka insanların hayatlarını kurtarabiliyorsunuz. Bundan dolayı gururluyum ve mutluyum. Bir kan, bir hayat kurtarır" ifadelerini kullandı.

Artık yaşları nedeniyle bağış yapamadıklarını söyleyen Çağdaş, "Genç olsaydık devam ederdik. Biz artık gençlere havale ettik. Oğlum kan bağışında bulunuyor, gelinim de verecek. Bundan sonra onlar devam edecek. Biz de gençleri, akrabalarımızı ve çevremizdeki insanları kan bağışına teşvik ediyoruz" dedi.

OĞLU ANNESİNİN MADALYA TÖRENİNDEN ETKİLENDİ

Annesini örnek alarak kan bağışına başladığını anlatan Mesut Çağdaş, "Ben 16-17 yaşlarındayken annem Kızılay'ın düzenlediği törende bronz madalya almıştı. Annemin ilk madalyasını aldığını görmek beni de etkiledi ve teşvik etti. 'Bir kan bağışlıyorsun, bir hayat kurtarıyorsun' diye düşündüm. Daha sonra arkadaşlarımla gezerken bir kan bağışı etkinliğine denk geldik ve ilk kez orada kan verdim. Sonrasında da üç ayda bir düzenli olarak kan bağışında bulundum. Bugüne kadar 12 kez kan bağışında bulundum" diye konuştu.

Annesinin kendisine yaptığı tavsiyeyi de anlatan Çağdaş, "Annem bana her zaman, 'Oğlum, bizim de başımıza gelebilirdi. Kan ver, ihtiyacı olanlara destek ol' derdi. Hepimiz insanız ve iyi günde de kötü günde de birbirimize destek olmamız gerekiyor. Ben çevremdeki insanları da kan bağışına teşvik ediyorum. Hatta bir arkadaşımı kan merkezine götürmüştüm. O da daha sonra düzenli kan bağışçısı oldu. Annemin 36 kez kan bağışında bulunmasından gurur duyuyorum" dedi.

'KADINLAR 4, ERKEKLER 3 AYDA BİR KAN BAĞIŞLAYABİLİYOR'

Kan bağışı aralıkları hakkında bilgi veren Sümer Günay Kan Bağış Merkezi Müdürü Dr. Hüseyin Saraç, "Kadınlardan 4 ayda bir, erkeklerden ise 3 ayda bir kan alıyoruz. Her bağış öncesinde hemoglobin düzeylerini kontrol ediyoruz. Hemoglobin düzeyi normal ise kan bağışını kabul ediyoruz, düşükse almıyoruz. Bağışçılarımızın sağlığını da kesinlikle gözetiyoruz. 60 yaşına kadar bağışçılarımızdan şartları uygun olduğu sürece düzenli olarak kan alabiliyoruz. 60 yaşından sonra ise kişinin daha önce düzenli bağışçımız olması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

'HER GÜN ORTALAMA 8 BİN 500 ÜNİTE KAN ALIYORUZ'

Saraç düzenli kan bağışçılarının önemine dikkat çekerek, "Meryem Hanım şu anda 36'ncı bağışını yapmış bulunuyor. Bunun gibi düzenli bağışçılar bizim için çok önemli ve kıymetli. Çünkü kan sürekli bir ihtiyaç. Düzenli bağışçılarımız ne kadar fazla olursa kan ihtiyacını da o ölçüde karşılayabiliriz. Yapay kan üretilemediği sürece bu tür bağışçılarımıza her zaman ihtiyacımız olacak. Biz her gün ortalama 8 bin 500 civarında kan alıyor ve bunları hastalarımızın kullanımına sunuyoruz. En temel amacımız hastalarımızın kan ihtiyacının tamamını Kızılay olarak karşılayabilmek. Şu anda bunu yüzde 100'e yakın bir oranda başarıyoruz" diye konuştu.