Kartal\'da Zincirleme Kaza: Motosikletli Devrildi

KARTAL'da yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda hakimiyetini kaybeden motosikletli kayarak devrildi. Sürücüye yardım etmek için duran panelvana arkadan gelen kamyonet ve servis minübüsü çarptı.

Kaza, saat 1230 sıralarında Kartal Tem Otoyolu Orta Mahalle'de meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki 34 MGK plakalı motosikletin sürücüsü yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan yolda hakimiyetini kaybetti Motosiklet yolda kayarak devrildi. Kazayı gören 34 MKY 775 plakalı panelvanın sürücüsü motosiklet sürücüsüne yardım etmek için aracını durdurdu. Aynı yönde seyir halinde olan 34 ELF 796 plakalı kamyonet ve 34 ST 5157 plakalı servis minübüsü yardım etmek için duran panelvana çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle polis trafiği tek şeritten kontrollü şekilde sağladı. Kartal Sahiyolu istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı. Kazaya karışan sürücülerle polis arasında kısa süreli tartışma yaşandı. Kaza yapan araçların kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü.

MOTORCUYA YARDIM ETMEK İÇİN DURMUŞ

Kazayı gören Okan Yılmaz, Bizim araçlardan bir tanesi sol şeritten gelirken yağmur yağdığı için yerler kayganlaştı.Öndede motorcu düşmüş. Öndeki aracın sürücüsü motorcuya yardım etmeye çalışırken havanın yağmurlu olmasıyla diğer araçlar çarparak zincirleme kaza oldu dedi.