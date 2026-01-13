İlkokul Öğrencilerinden Kartal Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü'ne Ziyaret

(İSTANBUL) - Kartal Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü, ilçedeki okullardan gelen öğrenci gruplarını ağırlamaya başladı. Afet bilinci ve güvenli yaşam kültürünün erken yaşta kazandırılması amacıyla düzenlenen ziyaretler kapsamında ilk ziyareti Kartal Esentepe'de bulunan Emine Hasan Aytaçman İlkokulu gerçekleştirdi.

Emine Hasan Aytaçman İlkokulu'na giden 4. sınıf öğrencilerinden oluşan grup, öğretmenleri eşliğinde Kartal Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü'nün Esentepe Mahallesi'nde yer alan yerleşkesini ziyaret etti. Öğrenciler, ziyaret süresince uzman eğitmenler ve arama kurtarma ekipleri tarafından bilgilendirilerek, afetlere müdahale süreçlerine ilişkin temel bilgiler edindi.

Ziyaret kapsamında öğrenciler, arama kurtarma çalışmalarında görev alan ve enkaz altında canlı tespitine yönelik özel eğitimli arama kurtarma köpeği "Lora" ile tanıştı. Lora'nın görevleri ve afet anlarında üstlendiği role ilişkin bilgi alan öğrenciler, eş zamanlı olarak gerçekleştirilen yangın eğitimi uygulamasını da izleme fırsatı buldu.

Afet ve acil durumlara müdahalede kullanılan tam donanımlı araçlar, ekipmanlar ve teknik malzemeler de öğrencilere tanıtıldı. Arama kurtarma araçlarını yakından inceleyen çocuklar, ekiplerin kullandığı alet ve araçlarla ilgili merak ettikleri soruları yetkililere yöneltti.

Ziyaretin devamında öğrenciler, toplantı salonunda düzenlenen bilgilendirme eğitimiyle afet anlarında doğru davranış biçimleri, güvenli tahliye ve kişisel güvenlik konularında temel bilgiler aldı.

Ziyaretle, öğrencilerin afetlere karşı farkındalıklarının artırılması ve bilinçli bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlanması amaçlandı.