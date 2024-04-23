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(İSTANBUL) - Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartal Gönüllüleri Platformu'nun hazırladığı ve 8 sanatçının 50 eserlerinin yer aldığı 'Kartal Gönüllülerinin Gönüllerinde Esintiler' adlı karma resim sergisinin açılışına katıldı. Başkan Yüksel, "Kartal'da 7'den 70'e bütün komşularımızla birlikte sevgide, dostlukta, dayanışmada bir arada olacağız" dedi.

'Kartal Gönüllülerinin Gönüllerinde Esintiler' adlı karma resim sergisi açıldı. Kartal Belediyesi hizmet binasının fuaye alanındaki açılış törenine Başkan Yüksel'in yanı sıra CHP Kartal İlçe Başkanı Mert Polat, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının başkan ve yönetim kurulları, birim müdürleri ile çok sayıda sanatsever katıldı.

Nevhiz Küçükkahveci, Nilgün Bezgin Aslan, Esma Barut, Zekiye Çankaya, Tülay Er, Nuran Kalelioğlu, Harika Menteş ve Nehir Kadıoğlu'nun eserlerini sergilediği açılış törenine sanatseverler de yoğun ilgi gösterdi.

Yüksel, Kartal Gönüllüleri Platformu Başkanı Nevhiz Küçükkahveci'ye çiçek takdim ederek, "Kartal'da 7'den 70'e bütün komşularımızla birlikte sevgide, dostlukta, dayanışmada bir arada olacağımız yeni dönem hepimize hayırlı olsun. Bu güzel sergide emeği geçen, üreten tüm sanatçılarımıza ve katılan tüm misafirlerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Karma resim sergisi, 30 Nisan'a kadar sanatseverleri ağırlamaya devam edecek.