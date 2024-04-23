Kartal Gönüllülerinin Gönüllerinde Esintiler adlı karma resim sergisi açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kartal Gönüllülerinin Gönüllerinde Esintiler adlı karma resim sergisi açıldı

Kartal Gönüllülerinin Gönüllerinde Esintiler adlı karma resim sergisi açıldı

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartal Gönüllüleri Platformu'nun hazırladığı ve 8 sanatçının 50 eserlerinin yer aldığı 'Kartal Gönüllülerinin Gönüllerinde Esintiler' adlı karma resim sergisinin açılışına katıldı. Başkan Yüksel, 'Kartal'da 7'den 70'e bütün komşularımızla birlikte sevgide, dostlukta, dayanışmada bir arada olacağız' dedi.

23.04.2024 12:04  Güncelleme: 12:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İSTANBUL) - Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartal Gönüllüleri Platformu'nun hazırladığı ve 8 sanatçının 50 eserlerinin yer aldığı 'Kartal Gönüllülerinin Gönüllerinde Esintiler' adlı karma resim sergisinin açılışına katıldı. Başkan Yüksel, "Kartal'da 7'den 70'e bütün komşularımızla birlikte sevgide, dostlukta, dayanışmada bir arada olacağız" dedi.

'Kartal Gönüllülerinin Gönüllerinde Esintiler' adlı karma resim sergisi açıldı. Kartal Belediyesi hizmet binasının fuaye alanındaki açılış törenine Başkan Yüksel'in yanı sıra CHP Kartal İlçe Başkanı Mert Polat, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının başkan ve yönetim kurulları, birim müdürleri ile çok sayıda sanatsever katıldı.

Nevhiz Küçükkahveci, Nilgün Bezgin Aslan, Esma Barut, Zekiye Çankaya, Tülay Er, Nuran Kalelioğlu, Harika Menteş ve Nehir Kadıoğlu'nun eserlerini sergilediği açılış törenine sanatseverler de yoğun ilgi gösterdi.

Yüksel, Kartal Gönüllüleri Platformu Başkanı Nevhiz Küçükkahveci'ye çiçek takdim ederek, "Kartal'da 7'den 70'e bütün komşularımızla birlikte sevgide, dostlukta, dayanışmada bir arada olacağımız yeni dönem hepimize hayırlı olsun. Bu güzel sergide emeği geçen, üreten tüm sanatçılarımıza ve katılan tüm misafirlerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Karma resim sergisi, 30 Nisan'a kadar sanatseverleri ağırlamaya devam edecek.

Kaynak: ANKA

Gökhan Yüksel, Kartal, Sanat, Kültür, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kartal Gönüllülerinin Gönüllerinde Esintiler adlı karma resim sergisi açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ’’Kayyum’’ sinyali: Bundan önce hangi yanıt verildiyse aynısının ortaya konması sürpriz olmaz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ''Kayyum'' sinyali: Bundan önce hangi yanıt verildiyse aynısının ortaya konması sürpriz olmaz
12:04 Fahiş fiyatlarla ilgili yeni yol haritasını Erdoğan açıkladı: Ambalajların üzerine fiyatların yazılması düşünülebilir Fahiş fiyatlarla ilgili yeni yol haritasını Erdoğan açıkladı: Ambalajların üzerine fiyatların yazılması düşünülebilir
11:50 Kur’an-ı Kerim’in altından geçtiler, 55 yıllık kan davası son buldu Kur'an-ı Kerim'in altından geçtiler, 55 yıllık kan davası son buldu
11:02 “Yerel Halk“ ifadesini kullandı mı Bakan Şimşek sessizliğini bozdu "Yerel Halk" ifadesini kullandı mı? Bakan Şimşek sessizliğini bozdu
12:25 Halil Umut Meler, EURO 2024’te görev alacak Halil Umut Meler, EURO 2024'te görev alacak
11:47 Süper Lig’de neler oluyor 3 takım Türkiye Kupası’na katılmayacak Süper Lig'de neler oluyor! 3 takım Türkiye Kupası'na katılmayacak
11:25 Müge Anlı ile Tatlı Sert Programında Şoke Eden Olay Müge Anlı ile Tatlı Sert Programında Şoke Eden Olay
11:15 Sivasspor maçı bardağı taşırdı Fenerbahçeliler Aziz Yıldırım’ın ismini haykırıyor Sivasspor maçı bardağı taşırdı! Fenerbahçeliler Aziz Yıldırım'ın ismini haykırıyor
11:11 Motorin fiyatındaki düşüş pompaya yansıyacak: 1 lira 40 kuruş indirim bekleniyor Motorin fiyatındaki düşüş pompaya yansıyacak: 1 lira 40 kuruş indirim bekleniyor
10:44 Park tartışması kanlı bitti Kadın sürücüye sopalarla saldırdılar Park tartışması kanlı bitti! Kadın sürücüye sopalarla saldırdılar
10:12 İstanbul Havalimanı’ndaki yolcudan skandal görüntü: Herkesin içinde kendini tatmin etmeye başladı İstanbul Havalimanı'ndaki yolcudan skandal görüntü: Herkesin içinde kendini tatmin etmeye başladı
09:55 Üsküdar-Samandıra metro hattındaki arıza 27 saattir giderilemedi Üsküdar-Samandıra metro hattındaki arıza 27 saattir giderilemedi
09:49 51 yaşına giren Cem Yılmaz, uzun yaşamın sırrını verdi 51 yaşına giren Cem Yılmaz, uzun yaşamın sırrını verdi
09:48 Malezya’da Geçit Töreni Provası Sırasında 2 Helikopter Çarpıştı: 10 Ölü Malezya'da Geçit Töreni Provası Sırasında 2 Helikopter Çarpıştı: 10 Ölü
09:48 Bodrum’da kiralık daire fiyatları dudak uçuklattı: Emlakçılar, fahiş rakamlar için denetim istiyor Bodrum'da kiralık daire fiyatları dudak uçuklattı: Emlakçılar, fahiş rakamlar için denetim istiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2024 13:45:44. #1.13#
SON DAKİKA: Kartal Gönüllülerinin Gönüllerinde Esintiler adlı karma resim sergisi açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement