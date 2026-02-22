Kartalkaya'da Kar Kalınlığı 2,5 Metreye Ulaştı - Son Dakika
Kartalkaya'da Kar Kalınlığı 2,5 Metreye Ulaştı

Kartalkaya\'da Kar Kalınlığı 2,5 Metreye Ulaştı
22.02.2026 15:09
Kartalkaya'da kayak sezonu 23 Mart'a kadar devam edecek, kar kalınlığı 2,5 metreye yaklaştı.

BOLU'nun kayak merkezi Kartalkaya'da, kar kalınlığı 2,5 metreye yaklaştı. Kartalkaya'da kayak sezonunun, Ramazan Bayramı tatilinin sonu olan 23 Mart'a kadar devam etmesi planlanıyor.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya'da son yağışlarla, kar kalınlığı 2,5 metreye yaklaştı. Kayak merkezinde açık olan 2 otele gelen yerli ve yabancı tatilciler, farklı eğimdeki çok sayıda pistin bulunduğu kayak merkezinde, kayak ve snowboard yaptı. Kartalkaya'da kayak sezonunun Ramazan Bayramı tatilinin sonu olan 23 Mart'a kadar sürmesi planlanıyor.

Kaynak: DHA

