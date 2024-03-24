Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya Kayak Merkezi'nde sezon bitti.
Köroğlu Dağları'nın 2200 metrelik zirvesinde yer alan merkezde 2023 Aralık'ın 3. haftasında başlayan sezon, pistlerdeki kar kalınlığı 150 santimetre olmasına rağmen havaların ısınması, ramazan ayı ve yerel seçimlere az süre kalması dolayısıyla sona erdi.
Son gün tesislere gelen tatilciler, toplam uzunluğu 75 kilometreyi bulan 25 pistte kayak ve snowboard yaptı.
Sezonda yaklaşık 250 bin ziyaretçi
Merkezdeki iki otelin genel müdürü Yusuf Avcı, gazetecilere, güzel sezon geçirdiklerini belirtti.
Tesisi tercih eden kayakseverlere teşekkür eden Avcı, "Önümüzdeki sezon daha güzel, daha uzun pistlerle onları karşılamayı, güzel yatırımlar yapmayı planlıyoruz." dedi.
Avcı, "Her ne kadar sezonun başında kar geç yağsa da yapay karlama sistemiyle takviye ettik. Sonunda gayet güzel sezon geçirdiğimizi ifade etmek isterim. Merkeze ilgi yoğundu. Yaklaşık 250 bin kişi geldi, günübirlikçiler de dahil. Otellerin doluluk oranına bakıldığında güzel sezon geçirdik." ifadesini kullandı.
Son Dakika › Güncel › Kartalkaya Kayak Merkezi'nde Sezon Sonu - Son Dakika
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