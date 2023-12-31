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Kartalkaya Kayak Merkezi'nde yılbaşı tatili yoğunluğu - Son Dakika
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Kartalkaya Kayak Merkezi'nde yılbaşı tatili yoğunluğu

Bolu'da bulunan Kartalkaya Kayak Merkezi'ne yılbaşı tatili için gelen tatilciler, pistleri doldurdu. Otellerdeki doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı. Kar kalınlığı 80 santimetreye ulaşan pistlerde, yurt içi ve yurt dışından gelen tatilciler kayak keyfi yaşadı. Jandarma Arama Kurtarma ekipleri de pistlerde güvenlik önlemleri aldı.

Kartalkaya Kayak Merkezi\'nde yılbaşı tatili yoğunluğu
31.12.2023 - 13:47,  Güncelleme: 13:49
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BOLU'da, Kartalkaya Kayak Merkezi'ne yılbaşı tatili için gelen tatilciler pistleri doldurdu.

Köroğlu Dağları zirvesindeki 2 bin 200 rakımlı Kartalkaya Kayak Merkezi'nde yılbaşı tatili için gelenlerle otellerdeki doluluk oranı yüzde 100'ü buldu. Kar kalınlığının 80 santimetreye ulaştığı pistlerde, yurt içi ve yurt dışından gelen tatilciler kaymanın keyfini yaşadı. Kalabalık nedeniyle tatilciler, teleski ve telesiyej sırası bekledi. 75 kilometre uzunluğundaki toplam 25 pistin de kayak için açık olduğu öğrenildi. Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri de pistlerde kar motoruyla devriye attı.

Kaynak: DHA
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