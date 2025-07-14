Kartalkaya Yangın Davası: Yeni Suç Duyuruları Gündemde - Son Dakika
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Kartalkaya Yangın Davası: Yeni Suç Duyuruları Gündemde

14.07.2025 14:32
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Bolu Baro Başkanı Barut, yangınla ilgili yeni sanıkların dosyaya eklenebileceğini açıkladı.

Bolu Baro Başkanı Sinan Barut, Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangına ilişkin, savcılık makamının, tanık ve müşteki ifadeleriyle yeni kişi ve kurumlar hakkında suç duyurusunda bulunma ihtimalinin söz konusu olduğunu söyledi.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesince, 21 Ocak'ta çıkan ve 78 kişinin yaşamını yitirdiği olaya ilişkin görülen davanın duruşmasını takip eden Barut, süreçle ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İlk yargılama aşamasının cuma günü sona ermesinin hedeflendiğini anlatan Barut, Bolu Adliyesi'nde yoğun güvenlik önlemleri altında devam eden duruşmaların, kamuoyunun ve mağdur ailelerin yakından takibiyle sürdüğünü belirtti.

Barut, sanık savunmalarının ardından müşteki beyanlarının alındığını, daha önce çağrılan ancak çeşitli nedenlerle hazır bulunamayan tanıkların da dinlenildiğini aktararak, "Tanık ifadeleri, hem sanık avukatları hem de müşteki vekilleri tarafından detaylı biçimde sorgulanıyor. Özellikle teknik ayrıntılara dair birçok nokta duruşma salonunda tartışılıyor." dedi.

Duruşma sürecinde bazı sanıklar adli kontrol verildiğine, bazıları için ise tutuklama ihtimalinin gündeme geldiğine değinen Barut, "Tutuklu sanıklar açısından adli kontrolle tahliye, tutuksuz sanıklar açısından ise tutuklama kararı ihtimali mahkeme heyeti tarafından değerlendirilecek. Bu yöndeki kararların önümüzdeki cuma günü verilmesi bekleniyor." diye konuştu.

Barut, taraf avukatlarının kovuşturmanın genişletilmesine ilişkin taleplerinin de mahkemece ele alınacağından bahsederek, "Sadece mevcut deliller değil, yeni ortaya çıkabilecek belge ve bilgiler de bu süreçte büyük önem taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Önemli olan beyanlardan çok, dosya kapsamındaki somut delillerdir"

Dava dosyasına yeni sanıkların eklenmesinin gündemde olduğuna işaret eden Barut, şöyle devam etti:

"Yangınla ilgili hazırlanan bilirkişi raporlarında, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının bazı yetkililerine dair idari sorumluluklar olduğu tespit edilmişti ancak söz konusu kurumlara soruşturma izni verilmemişti. Bu kararlara yapılan itirazların sonucu bekleniyor. Eğer itirazlar kabul edilir ve soruşturma izni çıkarsa, ilgili bakanlık yetkilileri de sanık olarak dosyaya dahil edilebilir. Ayrıca tanık ve müşteki ifadeleriyle yeni kişi ve kurumlar hakkında da savcılık makamının suç duyurusunda bulunma ihtimali söz konusu. Böyle bir durumda ek iddianamelerin ana dosyayla birleştirilmesi bekleniyor."

Barut, sanıkların bugüne kadar verdiği ifadelerde olayla ilgili sorumluluk kabul etmediklerinin görüldüğüne dikkati çekerek, "Sanıklar, genel olarak kendilerine atfedilen herhangi bir kusurun bulunmadığını savunuyor ancak ceza yargılamasında önemli olan beyanlardan çok, dosya kapsamındaki somut delillerdir. Bu kapsamda görüntüler, bilirkişi raporları ve tanık ifadeleri mahkeme açısından esas belirleyici unsurlar olacaktır." ifadelerini kullandı.

Sanıklardan otelin genel müdürü Emir Aras'a ait görüntülerin mahkeme salonunda izletilmesine ilişkin de konuşan Barut, "Emir Aras'ın ifadesinde, olay sırasında yardım ettiğini ve yaralandığını söylediği bilgisi vardı ancak izletilen görüntülerde sanığın doğrudan ailesiyle koşarak otelden ayrıldığı ve herhangi bir yardım girişiminde bulunmadığı görülüyor. Bu da savcılığın neden olası kastla suçlama yönelttiğini ortaya koyuyor." ifadelerini kullandı.

Barut, "Esas olan olayın delillerle aydınlatılmasıdır. Bu nedenle mahkeme, tüm süreci titizlikle değerlendiriyor." dedi.

Kaynak: AA

Kayak Merkezi, Kartalkaya, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, bolu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kartalkaya Yangın Davası: Yeni Suç Duyuruları Gündemde - Son Dakika

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